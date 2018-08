iPhone XS şi XS Plus. Primele imagini oficiale şi data de lansare

Apple a confirmat în sfârşit data la care va prezenta noua sa gamă de iPhone-uri. Compania a trimis o invitaţie pentru evenimentul „Gather round” către presă şi parteneri, acesta urmând a fi organizat în cadrul noului sediu al companiei din Cupertino în sala „Steve Jobs”. Pe lângă noile modele de iPhone, este aşteptat şi un Apple Watch de generaţie a patra, întrucât deja au fost găsite imagini oficiale Apple online cu acesta şi cu două dintre cele trei smartphone-uri noi.12 septembrie 2018 este data la care Apple va prezenta noua gamă de smartphone-uri iPhone XS (zece S). Această dată pică într-o zi de miercuri, iar livestream-ul are loc începând cu ora 20:00 a României. Apple obişnuieşte să ţină evenimentele de lansare la jumătatea lunii septembrie, de fiecare dată la aceeaşi oră, deci nici în 2018 compania nu s-a abătut de la această regulă. Acest lucru înseamnă că data pe care am auzit-o în trecut era plauzibilă, pre-comenzile putând începe vineri, 14 septembrie, iar telefoanele urmând a fi livrate o săptămână mai târziu, pe 21 septembrie.

Prima imagine „oficială” cu noile iPhone-uri au fost depistate de către 9to5mac, care susţine că vin din surse oficiale. Putem observa cele două modele din generaţia XS suprapuse, deasupra fiind modelul cu ecran de 5,8”, similar cu iPhone X în termeni de dimensiuni şi design, iar sub acesta putem observa varianta iPhone XS Plus. Ambele modele apar în imagini într-o culoare nouă pentru gama iPhone X: auriu, culoare pe care am întâlnit-o în trecut şi pe iPhone 8.

De asemenea, Apple pregăteşte un nou Apple Watch, modelul S4 (Series 4), care pare de asemenea să abordeze un design nou. Vorbim despre un corp miniaturizat, un ecran care acoperă întreaga parte frontală a dispozitivului şi butoane uşor cosmetizate. Acesta ar putea fi primul model de Apple Watch care beneficiază de ecran bazat pe tehnologia micro-LED, care promite un consum mai mic de energie. Interfaţa WatchOS de pe faţa acestui ceas pare să fie de asemenea nouă, ceea ce sugerează că următorul update al sistemului de operare pentru ceasuri va veni cu funcţii noi. Şi acest model este prezentat În această imagine cu o carcasă aurie, care se asortează cu cea a telefoanelor, scrie go4it.ro

Cu siguranţă, aceste dispozitive nu reprezintă tot ceea ce are Apple de prezentat pe 12 septembrie. Utilizatorii încă aşteaptă încărcătorul wireless AirPower anunţat încă de anul trecut, cât şi căştile AirPods cu încărcare wireless. Având în vedere că suntem la două săptămâni distanţă de anunţul noilor iPhone XS şi iPhone XS Plus, există posibilitatea ca noi detalii să iasă la suprafaţă în zilele care urmează.