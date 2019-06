iPhone-urile pierdute vor putea fi găsite chiar şi atunci când sunt deconectate de la Internet

Apple a dezvăluit în cadrul conferinţei sale de la WWDC că aplicaţia Find My iPhone se transformă în Find My, înglobând funcţia de găsire a dispozitivelor pierdute cu cea din Find My Friends, care pune pe hartă în timp real locaţia prietenilor şi membrilor familiei. O funcţie interesantă despre care Apple a vorbit este însă capabilitatea de a găsi dispozitivele pierdute sau furate, chiar şi când acestea sunt deconectate de la internet, iar modul în care tehnologia funcţionează este cel puţin interesant, scrie go4it.ro.

Chiar dacă telefonul sau laptop-ul este pierdut sau furat şi este deconectat de la internet, acesta va putea în continuare să transmită anumite date. Este vorba despre utilizarea unui semnal Bluetooth cu putere mică, pe care îl pot recepta toate dispozitivele Apple din jur. Mesajele sunt complet criptate, deci nu pot fi interceptate sau descifrate de către nimeni.

Aceste informaţii de dimensiuni extrem de mici sunt transmise către serverele Apple, care oferă apoi informaţiile către utilizatorii autorizaţi. Nu vei putea primi informaţii despre dispozitivul altcuiva şi nimeni nu va putea să te găsească folosind aceste date. Practic, Apple se foloseşte de popularitatea dispozitivelor sale pentru a securiza mai bine toate dispozitivele din jur.

Există şi cazul amuzant în care cel care îţi fură telefonul sau laptop-ul, are la rândul lui un iPhone, un MacBook sau o tabletă iPad, care poate transmite apoi informaţiile despre produsul furat. Este interesant însă faptul că această funcţionalitate nu pare să poată fi dezactivată în niciun fel, deci orice produs Apple furat sau pierdut transmite date despre locaţia sa atât timp cât are baterie. Desigur, atunci când „hoţul” îl opreşte, acumulatorul se consumă sau este dezmembrat pentru componente, dispozitivul va înceta să mai transmită.

Aplicaţia Find My va fi disponibilă pe iOS 13 şi macOS Catalina. Odată cu lansarea ei, laptop-urile Apple primesc opţiunea de a fi blocate de la distanţă, în cazul unui furt, datele de pe ele fiind astfel protejate, iar dispozitivul în mare parte inutil. Această funcţie ar putea să ducă la limitarea furturilor, întrucât computerul îşi pierde valoarea complet. Graţie cipului T2 integrat în noile modele MacBook, odată blocat, computerul nu poate fi deblocat decât de către utilizatorul de drept, orice intervenţie software şi hardware fiind imposibilă, totul fiind criptat.

De asemenea cipul T2 detectează schimbarea componentelor şi duce la imposibilitatea de a pune alt suport de stocare pentru a trece peste sistemul de securitate.