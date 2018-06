iPhone sau Samsung? 3 motive pentru care iOS este mai bun decât Android

Mai mult ca sigur, ambele reușesc să surprindă cu fiecare upgrade făcut, însă credem că pentru a te convinge de faptul că iOS și Android nu pot fi chiar pe aceeași poziție, fără să se deosebească între ele cu absolut nimic, am făcut un research pe care ți-l vom detalia și ție în rândurile de mai sus.

Ce concluzii am tras? Ei bine, faptul că iOS poate trece cu ușurință drept sistemul de operare câștigător al competiției “iOS vs Android” nu surprinde pe nimeni absolut deloc. Însă pentru a te convinge și tu de acest lucru, iată 5 motive valide care ne fac să credem că sistemul de operare al americanilor este mai bun.

1. Mult mai rapid

Fără doar și poate, noul microprocesor A11 Bionic pe care îl găsești la noua generație de telefoane Apple (iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus) îi oferă sistemului de operare o viteză mult mai bună față de ultima versiune de Android. Cele mai vizibile diferențe dintre cele două se observă atunci când vrei să editezi cu un iPhone 8 Plus un clip 4K, sau atunci când ai de gând să deschizi un fișier mare. Comparativ cu Galaxy S9, viteza este aproape dublă, deci iOS 1 - Android 0.

2. Dezvoltatorii de aplicații preferă iOS

Aparent, dezvoltatorii de aplicații preferă să testeze și să își lanseze produsele pe iOS și nu pe Android, iar Instagram este poate cel mai bun exemplu în acest sens. După ce aplicația a fost lansată pe 6 octombrie 2010 pe sistemul de operare al celor de la Apple, 2 ani au trebuit să mai treacă până când și fanii Samsung să se bucure de Insta și pe Android. La fel s-a întâmplat și cu Snapchat, precum și cu o mulțime de alte aplicații, ce s-au bucurat de foarte mult succes worldwide, însă abia după ce au fost testate și lansate pe iOS, scrie b1.ro

3. Hardware + Software = LOVE

Este absolut uimitor cât de bine comunică cele 2 departamente de la Apple, mai ales atunci când discutăm despre telefoanele mobile. Procesul continuu de cercetare-dezvoltare lasă loc în fiecare an unei și mai bune integrări soft-hard, pentru ca fanii iPhone să se bucure de o experiență de utilizare din ce în ce mai bună.

De exemplu, la iPhone 8 Plus, modul Portrait îți permite să adaugi efecte de luminozitate pozelor pe care le-ai făcut doar cu un simplu tap, iar iPhone X permite recunoașterea facială a utilizatorilor, chiar dacă aceștia s-au lăsat între timp barbă sau și-au schimbat culoarea sau forma părului.

