iOS 12, cel mai interesant update software de până acum. Ce îmbunătăţiri promite

De mulţi ani, Apple prezintă noile sale versiuni de software pentru toată gama sa de dispozitive în cadrul WWDC, iar anul acesta nu a fost diferit. Astfel am aflat despre iOS 12 şi multe alte noutăţi care vin pe dispozitivele mobile Apple precum iPhone, iPad şi iPod Touch, scrie go4it.ro.

iOS 12 va fi probabil cel mai interesant update software de până acum. Acesta nu numai că va fi lansat pe o plajă imensă de dispozitive, fiind compatibil cu toate smartphone-urile şi tabletele pe care a venit şi iOS 11, însă va fi şi primul update de la Apple care se concentrează în special pe optimizare şi viteză.

Istoric, sistemul de operare iOS a fost unul dintre cele mai optimizate de pe piaţă, însă acesta a funcţionat întotdeauna mai bine pe ultimele două generaţii de dispozitive, cele mai vechi fiind puţin mai lente.

Pentru iOS 12, Apple s-a lăudat cu performanţa în plus pe un iPhone 6 Plus, care poate fi de două ori mai rapid în schimbarea de aplicaţii în multitasking, poate deschide camera cu viteză mai mare cu 70% şi poate afişa tastatura cu 50% mai repede. Aceste îmbunătăţiri vor fi observate pe întreaga plajă de dispozitive, alte modele mai noi văzând probabil diferenţe mai mici. Comparaţiile de viteză au fost realizate pe iOS 11.4 şi pe iOS 12 în variantă beta.

Se pare că noul iOS 12 va fi un update care va îmbunătăţi experienţa, fără să adauge multe lucuri noi. De exemplu funcţia de video chat FaceTime suportă acum apeluri în grup de până la 32 de interlocutori simultan pe oricare dintre dispozitivele compatibile şi primeşte noi filtre, stickere şi compatibilitate cu funcţia Animoji.

Că tot a venit vorba despre Animoji, iOS 12 va adăuga noi personaje animate, cât şi posibilitatea de a crea un avatar personalizat pentru a reprezenta faţa utilizatorului.

Funcţiile de realitate augmentată au fost îmbunătăţite cu ARKit 2, care va permite dezvoltatorilor să creeze noi jocuri şi experienţe interactive în multiplayer. Astfel, utilizatorii vor putea colabora pentru prima dată în spaţiul AR.

Totodată Apple a realizat împreună cu Pixar un nou format pentru obiecte 3D numit USDZ, care asigură posibilitatea de a fi trimise în mesaje sau e-mail-uri, iar apoi vizionate în AR prin intermediul telefonului sau tabletei. Acestea pot fi integrate în site-uri de cumpărături şi pot fi extrase de acolo şi poziţionate în spaţiul propriu, ceva ce era posibil înainte doar prin aplicaţii dedicate.

Spaţiul de notificări avea nevoie de mult de un upgrade, iar iOS 12 va aduce în sfârşit gruparea acestora în funcţie de aplicaţie. Astfel, ecranul de pornire şi centrul de notificări vor fi mai bine organizate şi mai uşor de sortat. Ba chiar Siri va putea sugera dezactivarea notificărilor pentru aplicaţii mai vechi, care nu au fost folosite de mult, sau de la aplicaţii care trimit foarte multe notificări. Tot din ecranul principal, utilizatorii vor avea control asupra notificărilor, putând să le oprească sau să le dezactiveze anumite alerte precum sunetele sau vibraţiile.

Probabil cele mai importante noutăţi sunt însă legate de Siri, intimitate şi CarPlay. Siri poate acum primi comenzi personalizate. Practic, poţi stabili un şir de comenzi într-un editor vizual şi apoi înregistra o comandă vocală pentru a le realiza. Această funcţie va fi integrată şi în aplicaţii terţe.

La capitolul intimitate, Safari va detecta automat site-urile care pot urmări activitatea prin intermediul cookie-urilor şi pot refuza acest lucru. De asemenea, butoanele de Like şi căsuţele de comentarii care pot urmări activitatea pot fi dezactivate din orice website.

Nu în ultimul rând, CarPlay, sistemul de conectare cu ecranele infotainment ale maşinilor, poate folosi aplicaţii terţe pentru navigaţie precum Waze şi Google Maps.

O altă funcţie interesantă este cea care monitorizează activitatea utilizatorilor în iOS şi oferă un raport săptămânal despre timpul petrecut în aplicaţii, numărul de ore de utilizare şi multe alte astfel de statistici. Utilizatorii pot apoi să îşi limiteze timpul pe care vor să îl petreacă în anumite aplicaţii, sau pot realiza profile restrictive pentru copii, aceştia putând avea accesul blocat între anumite ore, la anumite aplicaţii sau anumite site-uri.

iOS 12 pare să fie unul dintre cele mai importante update-uri de la Apple din ultimii ani, oferind suport pentru dispozitive lansate chiar şi în urmă cu cinci ani.

Lista completă de dispozitive compatibilă include iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus şi iPhone X, cât şi tabletele iPad Air, iPad Mini 2, iPad Air 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, iPad Pro 9,7”, iPad Pro 12,9” Gen 1, iPad Pro 12,9” Gen 2, iPad Pro 10,5”, iPad Gen 5 şi iPad Gen 6.

Singurul iPod Touch compatibil este cel care încă se mai vinde, generaţia a şasea, care va primi de asemenea acces la acest update.