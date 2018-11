Ioniţă crede că naţionala va avea rezultate în curând

foto: Artur Ionita

Echipa naţională de fotbal a Republicii Moldova mai are de disputat un meci în Liga Naţiunilor, însă până acum rezultatele nu sunt cele aşteptate. "Tricolorii" sunt pe locul 3 în Grupa a doua a Ligii D, cu 8 puncte, însă, practic, fără şanse la câştigarea grupei.



Artur Ioniţă, mijlocaşul clubului italian de Serie A Cagliari Calcio şi al echipie noastre naţionale, susţine că e nevoie de sânge rece pentru ca în viitor să ne atingem obiectivele.



"Anul trecut, cu Cagliari, toţi ne dădeau deja retrogradaţi în Serie B. Ultimele trei meciuri erau foarte grele. Toţi se uitau în calendar şi ziceau că "gata, aţi retrogradat". Dar acolo a fost bărbăţie. Fiecare fotbalist şi-a asumat o responsabilitate şi am reuşit să o facem. Aşa ar trebui să gândim şi noi, aici, la ”naţională”" , a spus mijlocaşul naţionala Moldovei, Artur Ioniţă.



Totuşi, reprezentativa țării noastre este neînvinsă în ultimele 4 meciuri, ceea ce nu s-a mai întâmplat din 2007, diîn mandatul lui Dobrovolski. Mai mult, "tricolorii" nu a încasat niciun gol în 4 meciuri, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată până acum. Acest lucru le dă speranţe "tricolorilor" că rezultatele nu se vor lăsa aşteptate.



"Nu suntem o naţională ce are fotbalişti cu calităţi individuale puternice. Sau câţiva jucători care pot decide soarta meciului de unii singuri. Suntem o echipă în care fiecare fotbalist depinde unul de altul. E vorba de ajutor reciproc. Sunt sigur că putem obţine rezultate chiar şi cu echipe mult mai puternice ca noi", a spus mijlocaşul naţionala Moldovei, Artur Ioniţă.



Elevii lui Alexandru Spiridon vor juca ultimul meci din acest an cu Luxemburg duminică seara la Chişinău. După umilinţa din meciul tur cu scorul de 0-4, "tricolorii" sunt decişi să-şi bucure suporterii şi să încheie evoluţia în Liga Naţiunilor pe o notă majoră.



"Vrem să fie ca o sărbătoare ultimul meci cu Luxemburg, dar mai întâi de toate trebuie să nu uităm de rezultatul din meciul tur. O revanşă trebuie să fie. Asta trebuie să facem. În primul rând pentru noi, iar după să fie şi o mică sărbătoare pentru toţi cei care vor fi alături de noi", a spus mijlocaşul naţionala Moldovei, Artur Ioniţă.



Partida Moldova - Luxemburg va fi transmisiune direct la PRIME pe 18 noiembrie cu începere de la ora 19:00.