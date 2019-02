Ion Sula în discuție cu fermierii din Răzeni: Producătorii agricoli ar putea fi scutiţi de achitarea accizelor pentru combustibil

Producătorii agricoli ar putea fi scutiţi de achitarea accizelor pentru combustibil. Deja există un proiect de lege în acest sens și urmează a fi prezentat viitorului Parlament.

Despre acest lucru a discutat cu fermierii din Răzeni Ion Sula, candidatul PDM în circumscripţia numărul 37, care cuprinde 22 de localităţi din raioanele Ialoveni, Căuşeni şi Hânceşti.



"Eu deja am un proiect, când ajung în viitorul Parlament să poată beneficia de scutirea accizei şi este şi mecanismul cum să-l facem. Nu este unul inventat de mine, el foarte bine funcţionează în alte ţări dezvoltate. Şi sunt sigur că împreună cu colegii vor reuşi acest lucru", a declarat Ion Sula, candidat PDM în circumscripţia nr. 37, Răzeni-Ialoveni.



Ion Sula spune că mai are şi alte proiecte, menite să vină în ajutorul oamenilor din sate.



"Ne dorim ca aici în localitate să diversificăm producerea, nu numai struguri de masă, dar şi alte culturi, ca pe tot parcursul anului să putem asigura oamenii din localitate cu forţe de muncă", a mai spus candidatul.



La rândul său, vicepreşedintele PDM Andrian Candu a subliniat că actuala guvernare vrea să continue reformele, iar pentru următorii patru ani îşi propune să continue reparaţia drumurilor.



"Pe anul 2019 propunem să reparăm 2600 de km de drum, anul viitor să facem 3600 de km şi tot aşa an de an. Noi nu avem vreo baghetă fermecată cu care peste noapte să facem ca minuni, pentru că nu suntem vrăjitori, dar am dat câteva exemple că noi ştim cum să găsim resurse şi cum să facem", a spus Andrian Candu, vicepreşdintele PDM.



Un alt candidat democrat, Grigore Repeşciuc, spune că vrea să susțină în primul rând viitoarele mame şi promite majorarea indemnizaţiilor. Primarul degrevat al oraşului Căuşeni, care vrea să câştige în circumscripţia numărul 35, a fost în vizită la o fabrică de producere a genţilor, unde muncesc peste o sută de femei.



"Anul acesta m-am asumat să le dau deja câte o mie de lei. Şase mie şi încă cu una este un lucru foarte bun. Sunt gata şi vreau să vă reprezint în Parlament, şi credeţi-mă, nu o să vă fie niciodată ruşine că m-aţi ales", a spus Grigore Repeșciuc, candidat PDM în circumscripţia 35 Căuşeni.



De asemenea, Grigore Repeşciuc a promis că va crea locuri noi de muncă.

Angajatele de la fabrică au spus că sunt mulţumite de lucru:



"Avem transport, ne duce, ne aduce. Suntem pe loc, lângă familie şi e foarte bine. "



" Sunt mulţumită că n-am fost nevoită să mă duc peste hotare şi că am un loc de muncă aici acasă. "



" Facem genţi pentru export şi suntem mulţumite de lucru care îl avem aici pe loc, acasă, chiar foarte mulţumite suntem. "



Circumscripţia numărul 35 include raionul Căuşeni şi o localitate din raionul Anenii Noi.