Ion Sula, directorul ANSA, a devenit membru PDM. Ce spune despre revenirea în spațiul public și-n politică

Ion Sula, Directorul General al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), cu un an în urmă era convins că va rămâne în domeniul privat, dar, iată că, de câteva luni a revenit în spațiul public și-n politica mare, în echipa Partidului Democrat din Moldova (PDM).

Într-un interviu, Ion Sula a spus că, împreună cu echipa sa, nu a putut sta deoparte în condițiile actuale.

"Să fiu sincer, cu un an în urmă eram convins că voi rămâne în domeniul privat, să-mi continui proiectele private, în care am depus mult suflet și resurse. Însă cu cât se apropiau alegerile, cu atât mai multe grupuri de susținere mi se adresau cu propuneri de implicare. Or, cei care mi-au stat alături în toți acești ani de politică, sunt oameni din același aluat ca mine, noi nu vom sta deoparte niciodată atunci când se decide soarta comunității noastre! În situația în care viitorul țării poate cădea în mâna pro-esticilor sau în cea a demagogilor, noi am hotărât împreună să luăm atitudine", a declarat Ion Sula, într-un interviu acordat portalului tribuna.md.

De asemenea, politicianul a spus și cum a ajuns în echipa PDM.

"După ce am analizat împreună cu echipa toate ofertele venite, am decis că cel mai corect și mai avantajos pentru comunitate ar fi să ne încadrăm în echipa PDM și să ne promovăm proiectele locale și cele naționale. La rândul meu, vă pot spune că din momentul în care m-am lansat în politică, cu mai mult de 10 ani în urmă, mi-am asumat şi o serie de angajamente în faţa cetăţenilor, iar retragerea în mediul privat mi-a limitat multe dintre oportunităţile de a realiza cele promise anterior. Evident, alegerea echipei politice a fost bazată exclusiv pe fapte concrete, pentru că PDM a executat aproape toate promisiunile făcute pentru cetățeanul simplu: drumuri mai bune, pensii și venituri stabile, salarii pe măsura eforturilor, locuințe și securitate socială pentru tineri. Creșterea stabilă este obiectivul nostru general național!", a subliniat Sula.