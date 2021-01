Ion Paladi s-a apucat de actorie. Interpretul de muzică populară s-a filmat într-un serial românesc

"M-am gândit la un interpret de muzică extrem de îndrăgit atât în România, cât şi în Republica Moldova, cine ar putea fi altul decât Ionel Paladi. S-a descurcat foarte bine pentru că este o persoană foarte serioasă şi foarte dedicat în ceea ce face şi a primit rolul cu mult timp înainte şi s-a pregătit foarte bine", a spus producătorul filmului, Vlad Baba."La început chiar mi-a fost un pic greu, pentru că a fost altceva pentru mine, mi-a dat rolul din timp să-l învăţ, de acasă şi chiar în timpul filmărilor eram cu foaia în mână, repetam. Eu am jucat în episodul 4,5,6,7 şi 8. Va urma şi sezonul doi din câte mi-a spus Vlad. Familia mea pe care o am în acest film, dacă în viaţa reală am un băieţel, în film am un băieţel şi o fată", a spus interpretul de muzică populară, Ion Paladi."Cine ştie, ne pregătim pentru sezonul 2 şi de ce nu ne-am dori să intre cât mai multe vedete din Republica Moldova în proiectul nostru, îl avem şi pe Nicolae Pojoga, Niki este un tânăr actor foarte, foarte talentat şi m-am bucurat să-l primesc în proiect.", a menţionat producătorul filmului, Vlad Baba.