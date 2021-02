Ion Nicolaescu a marcat pentru echipa sa în primul meci în campionatul Slovaciei

Internaționalul moldovean, Ion Nicolaescu continuă evoluțiile convingătoare și în noul an. Atacantul a marcat pentru echipa sa de club DAC Dunajska Streda în primul meci oficial din 2021 jucat în campionatul Slovaciei.Nicolaescu a înscris în poarta formației AS Trencin. Fotbalistul moldovean a redus din handicap în minutul 57, atunci când echipa sa era condusă cu 2-0.Ion a fost titular și a fost schimbat în minutul 76. La final, DAC Dunajska Streda a terminat la egalitate meciul jucat în deplasare cu AS Trencin, scor 3-3. Echipa moldoveanului a reușit să egaleze în prelungiri.Ion Nicolaescu a înscris al treilea său gol în prima ligă a Slovaciei. Atacantul naționalei Moldovei, care s-a transferat la DAC Dunajska Streda în septembrie anul trecut, a mai înscris pentru echipa de club și în preliminariile Ligii Europei, dar și în Cupa Slovaciei.Totodată, Ion Nicolaescu este autorul singurului gol marcat de echipa națională a Moldovei din 2020. A făcut-o în partida cu Kosovo, din prima etapă a Ligii Națiunilor. Meciul din septembrie de la Parma s-a terminat la egalitate, scor 1-1.