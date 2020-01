Ion Negură și-a sărbătorit cea de-a 70-a aniversare la Sala cu Orgă

Dragostea pentru nai a adunat aseară sute de oameni la Sala cu Orgă din Capitală, acolo unde cunoscutul naist, Ion Negură, şi-a sărbători cea de-a 70-a aniversare. Cu această ocazie, discipolii maestrului, susținuți de Orchestra de Muzică Populară Rapsozii Moldovei, au organizat un concert în cinstea omagiatului.

La serata aniversară au venit colegi și elevi din mai multe țări ale lumii. Aceștia un susținut un recital de excepţie în cinstea marelui naist.

Omagiatul spune că se simte mai tânăr ca niciodată, iar 70 nu este nimic altceva decât o cifră.



"Eu nu am 70 de ani, dar m-am uitat în pașaport și într-adevăr aveți dreptate. Mă simt foarte bine, sun fericit, pentru că au venit copii cu dragoste. Vă spun sincer, vin Coreea, îți închipui, vine mii de kilometri, vine din Moscova mii de kilometri, vine din Belgia, din Franța cu așa o dragoste. Ce să mai spun, îi iubesc pe toți", a spus Ion Negură, naist.



Ion Negură a fost surprins cu un șir de felicitări din partea colegilor de breaslă.



"Îi dorim, în primul rând, la această vârstă asta are nevoie, fiind că parcă toate celea le-a mai realizat. Mi-a fost profesor și la colegiu, și la Institul de Arte. Este un pedagog foarte, foarte bun", a spus Veaceslav Valah, profesor de muzică.



"Am venit cu mare plăcere ca să îi urăm mulți ani la această aniversare frumoasă, cu Sfântul Ion, care astăzi îl sărbătorim. Îi urăm multe realizări, puteri și să aducă cât mai multe bucurii și realizări", a spus Victor Eșanu, muzician.



Cu un mesaj de felicitare au venit și prietenii din Nisporeni. O colegă i-a adus în dar albumul de fotografii din școală, ca să-și aducă aminte de anii tinereții.



"Îi doresc multă sănătate, că asta avem nevoie la timpul de acum și multă iubire, să-și iubească rudele, copiii, nepoții. Se făceau serate la școală și-s supărată că nu m-a jucat niciodată"



Ion Negură s-a născut la Nisporeni, într-o familie de artiști. Artistul este cel mai cunoscutul profesor de nai şi de flaut din Republica Moldova.