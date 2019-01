Ion Jardan, RĂMAS FĂRĂ CLUB. Contractul fundașului cu FC Zimbru a expirat

foto: Ion Jardan/facebook

Ion Jardan, fotbalistul naționalei de fotbal a Republicii moldova a rămas fără echipă. Contractul fundașului cu Zimbru Chișinău a expirat, iar conducerea clubului nu i-a făcut deocamdată o ofertă pentru prelungirea înțelegerii.



Fotbalistul de 29 de ani a revenit în anul 2018 la formația de pe strada Butucului, după un sezon petrecut la Sheriff Tiraspol. Contractul fundașului cu "galben-verzii" a fost valabil un an.



"Discuții careva au fost, însă nu este o claritate în acțiunile viitoare. Viziunea și politica clubului...sau nu s-a făcut bugetul pentru anul viitor presupun eu. Ulterior urmează să discutăm, sau nu", a spus Ion Jardan, fundaş.



Fotbaliștii echipei chișinăuiene sunt încă în vacanță și nu au început pregătirile pentru noul sezon. Ion Jardan a declarat că jucătorii nu au primit nicio indicație din partea conducerii.



"La mine și la Ilie Damașcan a expirat contractul, restul băieților au resemnat contractul care a expirat. Eu am plecat peste hotare și nu am avut nicio discuție cu conducerea clubului. În general tot ce aflăm în ultima perioadă aflăm din presă", a spus Ion Jardan, fundaş.



Zimbru Chișinău păstrează șanse să evolueze în preliminariile Ligii Europei dacă cuceresc Cupa. În semifinalele competiției, "galben-verzii" vor da piept cu Sfântul Gheorghe Suruceni. Partida tur este programată pentru 17 aprilie.