Ion Iovcev va ataca în judecată ordinul semnat de Lilia Pogolșa prin care a fost eliberat din funcție

Ion Iovcev va ataca în judecată ordinul semnat de ministrul în exerciţiu al Educaţiei, Lilia Pogolșa, prin care a fost eliberat din funcție. În cadrul unui interviu pentru Publika TV, fostul director al Liceului ”Lucian Blaga” din Tiraspol, a declarat că de-a lungul celor 30 de ani a rezistat la nenumărate atacuri și presiuni din partea separatiştilor. Cel mai dureros este când te trădează cei care ar trebui să te susțină, susţine Ion Iovcev.

"Eu sunt modest, dar mă scuzați, am și mândrie și demnitate și n-o să dau voie la nimeni să mă calce în picioare. Eu am 70 de ani și mă mândresc cu asta, și am destulă energie și o să demonstrez că eu mai trebuiesc societății.", a spus fostul director al liceului "L. Blaga" din Tiraspol, Ion Iovcev.

Ion Iovcev declară că cel care este greu îi este să se despartă de ce a clădit timp de aproape 30 de ani în stânga Nistrului.

"Liceul ”Lucian Blaga” este sufletul și inima mea. Eu nu știu ce a făcut și cum s-a gândit doamna Pogolșa, cum doarme ea și la ce se gândește fiindcă ea a lovit nu doar în demnitatea mea.", a menţionat fostul director al liceului "L. Blaga" din Tiraspol, Ion Iovcev.

Ion Iovcev susţine că va merge în judecată, pentru a contesta ordinul de demitere.

"E foarte ușor să distrugi. Asta este doamna ministru, cu toate că și ea e interimar ca și mine. Și ea este în exercițiu și mai are câteva zile ca ministru. ... Eu n-am ce pierde – doamna ministru Pogolșa, dar o să rămâi în istorie și o să vă arate cu degetul când o să mergeți pe drum. Eu mă duc cu demnitate.", a afirmat fostul director al liceului "L. Blaga" din Tiraspol, Ion Iovcev.

Ministrul Lilia Pogolşa a refuzat să facă orice declaraţii despre demiterea lui Iovcev şi ne-a spus că instituţia ne va expedia răspuns la scrisoarea oficială, trimisă instituţiei încă de miercuri. Ulterior, într-un comunicat de presă, ministerul a precizat că Iovcev trebuia să asigure interimatul din 2015 până la desfășurarea concursului și numirea unui director. Această perioadă nu trebuia să depăşească însă jumătate de an, dar concursul aşa şi nu a fost organizat. Oricum, Ion Iovcev nu ar fi putut participa, pentru că împlinise 65 de ani şi legea nu i-ar fi permis. Reprezentanţii Ministerului Educaţiei susţin însă că apreciază activitatea prodigioasă a lui Ion Iovcev, dar are și obligația de a respecta legislația privind limita de vârstă pentru deținerea funcției de conducător al unei instituții publice de învățământ.

Pe de altă parte, fostul ministru al Educaţiei, Igor Şarov, care a condus instituţia până la Lilia Pogolşa, se arată însă nedumerit de decizia de a-l demite pe Iovcev tocmai acum.

"Cu referire la demitere, pentru mine nu sunt clare nici cauzele, dar nici momentul în special care a fost ales. Este sfârșitul anului de studii, urmează să fie înmânate diplomele de bacalaureat, urmează pregătirea pentru noul an școlar. În mod normal ar fi trebuit să fie făcut un concurs.", a comunicat fostul ministru al Educației, Igor Șarov.

La rândul său, Ion Iovcev declară că demiterea sa nu este nimic altceva decât un atac politic împotriva tuturor școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului.

"Asta este ceva primit de sus și eu cred că e făcut politic, adică înaintea alegerilor începe curățarea instituțiilor de învățământ. Cred că politica vine de la guvernanții care sunt acum și e posibil să fie legat și cu Rusia.", a spus fostul director al liceului "L. Blaga" din Tiraspol, Ion Iovcev.

Potrivit lui Iovcev, se încearcă distrugerea unui liceu cu predare în limba română care stă ca un spin în coastele regimului separatist.

"Hai să spunem pe șleau, suntem în Tiraspol, iar acolo securitatea KGB-ul lucrează foarte bine și în colective nu poate să nu fie infiltrat unul de-al lor. Anume pe unul de-al lor o să-l înainteze, au să distrugă școala asta.", a afirmat fostul director al liceului "L. Blaga" din Tiraspol, Ion Iovcev.