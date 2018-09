Ion Druță împlinește astăzi 90 de ani. Monica Babuc l-a felicitat pe marele scriitor

Marele scriitor Ion Druţă împlineşte astăzi 90 de ani. Autorul este considerat unul dintre cei mai talentanţi şi apreciaţi nuvelisti şi romancieri ai ţării noastre. Primele povestiri ale sale au fost publicate la începutul anilor 50 ai secolului trecut.

Cele mai cunoscute opere sunt "Frunze de dor", "Povara bunătăţii noastre" şi "Ultima lună de toamnă". Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc, i-a urat maestrului "La mulţi ani" pe pagina sa de facebook.

Babuc a scris că opera lui Ion Druţă este o expresie a rezistenţei spirituale şi morale în faţa a tot ce subminează Naționalul, Umanul şi Sacrul, iar adevărurile spuse de către scriitor au determinat dezvoltarea furtunoasă a mişcării de renaştere naţională în Republica Moldova.

"Astazi scriitorul Ion Druta aniverseaza 90 de ani. Ani in care , creandu-si opera, scriitorul si-a asigurat cu certitudine un loc de cinste pe Olimpul literaturii nationale.

“Casa mare”, “Toiagul pastoriei, “Povara bunatatii noastre”, Soapte de nuc”, “Doina”, “Frunze de dor”, Samariteanca”, “Ultima luna de toamna”, “Clopotnita”, “ Pasarile tineretii noastre” sunt doar cateva titluri inspirate ale scrierilor drutiene, despre care Mihai Cimpoi, redutabilul critic literar scria:” Prin caracteristicile sale esentiale, opera lui Ion Druta este in total o expresie a REZISTENTEI SPIRITUALE si MORALE in fata a tot ce submineaza NATIONALUL, UMANUL , SACRUL”.



Aceasta rezistenta, manifestata plenar de catre Ion Druta inclusiv la cel de-al III Congres al Scriitorilor prin memorabilul si curajosul sau discurs intru sustinerea valorilor noastre nationale a constituit un prim imbold serios la restabilirea demnitatii noastre de neam. Ulterior, in anii “perestroikai” , adevarurile spuse de Druta, opera sa in general, au determinat, fara niciun dubiu, dezvoltarea furtunoasa a miscarii de renastere nationala in Republica Moldova.



Theodor Codreanu, distinsul critic literar roman mentiona:”Romanii basarabeni au urmat in 1989 “toiagul pastoriei”, descoperind stropul verde din cimitirul imperial, locul de asezare spre pomenirea mortilor si spre inviere. Acesta este adevaratul Ion Druta”.

De aceea azi, cand evocam la prima ora de dirigentie opera si personalitatea scriitorului Ion Druta nu putem, nu trebuie sa uitam ca clopotelul scolar suna azi in Republica Moldova independenta si suverana si pentru ca profesori aidoma lui Horia Holban si elevi aidoma Mariei Moscalu au stiut sa apere “Clopotnita” dainuirii noastre. La multi ani, Maestre", a scris Monica Babuc pe o rețea de socilizare.

La iniţiativa lui Ion Druţă, în anul 2004, la intrarea în oraşul Soroca, a fost înălţat monumentul Poetului Anonim, numit “Lumânarea Recunoştinţei”. În anul 2008, el a primit premiul de Stat al Republicii Moldova în domeniul literaturii.

Ion Druţă s-a născut în satul Horodişte, raionul Donduşeni. De peste jumătate de secol, este stabilit la Moscova.