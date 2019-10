Ion Cuţelaba a obţinut 60 de mii de dolari pentru triumful de la Ultimate Fighting Championship

foto: Ion Cuțelaba/facebook

Ion Cuţelaba este pe val după victoria recent obţinută din Ultimate Fighting Championship. Luptătorul moldovean l-a făcut knockout pe americanul Khalil Rountree într-un duel din categoria semigrea la Copenhaga, iar la revenirea acasă spune că nu se va opri aici.



"Permanent ne simţim foarte bine după luptă, nu contează dacă ai fost învins sau ai câştigat. Principal e să luăm exemplu de la luptă, să lucrăm asupra greşelilor. "



Pentru victoria spectaculoasă obţinută în doar 2 minute şi 35 de secunde în prima rundă, "Hulk de Moldova" a încasat 60 de mii de dolari. Cuţelaba putea să obţină şi bonusul de 50 de mii, însă organizatorii l-au oferit altui luptător.



" Foarte mulţi consideră că eu, totuşi, am meritat bonus-ul. Am fost destul de agresiv şi spectaculos. Am învins clar un adversar pe măsură. Am vrut să vin acasă cu 100 de mii şi ceva, dar nu mi-a ieşit. Totuşi, ce se face, se face spre bine. Data viitoare luăm bonusul. "



Ion Cuţelaba a luptat anterior în Statele Unite, Canada şi Noua Zeelandă, dar spune că i-a plăcut mult şi atmosfera de la turneul din Danemarca.



" În Europa vezi mai mulţi moldoveni. Am văzut multe drapele ridicate sus. Am auzit strigăte "Ion, hai!" Desigur, te motivează asta. "



Sportivul moldovean spune că nu are prea mult timp pentru relaxare şi va reveni la antrenamente cât de curând posibil. Deja în decembrie doreşte să lupte la unul dintre cele 3 turnee programate de UFC.



" Cred că pentru mine vor găsi un loc undeva. Am comunicat cu managerul, el o să vorbească cu cei din UFC şi o să-mi găsească un adversar pe măsură. Noi nu căutăm cale uşoară. Am demonstrat acest lucru. "



Ion Cuţelaba a disputat 7 lupte în UFC. "Hulk de Moldova" a obţinut 4 victorii şi a cedat în 3 confruntări.