Ion Chicu şi Dmitri Kozak se CONTRAZIC în declaraţii. Cu ce se laudă premierul moldovean şi ce spune vicepremierul rus

Chişinăul şi Moscova se contrazic în declaraţii în urma vizitei premierului moldovean, Ion Chicu, în capitala Rusiei. În timp ce Chicu se laudă că ţara noastră va împrumuta de la ruşi jumătate de miliard de dolari, pentru repararea drumurilor, vicepremierul rus Dmitri Kozak vorbeşte despre o sumă cu 200 de milioane de dolari mai mică. Mai mult, Kozak spune că împrumutul este doar la nivel de idee şi că banii vor ajunge doar dacă economia ţării noastre va înregistra creşteri.

Întors de la Moscova, proaspătul premier Ion Chicu s-a lăudat că în Moldova vor demara proiecte investiţionale majore, inclusiv cu banii ruşilor.



"Am obţinut acordul principial a părţii ruse de a deschide o linie de credit, de circa 500 de milioane de dolari, care vor fi direcţionaţi, în exclusivitate, pentru proiecte investiţionale. Ministerele Finanţelor celor două ţări urmează să discute asupra condiţiilor de acordare aa cestui împrumut", a menţionat Ion Chicu.



Ion Chicu este însă contrazis chiar de vicepremierul rus Dmitri Kozak. Ieri, într-un interviu pentru presa rusă, Kozak a vorbit că ţara noastră ar putea beneficia de un împrumut de 300 de milioane de dolari şi nu 500 de milioane aşa cum spune premierul moldovean, însă acest lcuru nu este cert. Curios este faptul că iniţial, interviul oficilului rus a fost publicat în format video, pe pagina de facebook a Ambasadei Rusiei la Chişinău, dar la scur timp a rămas doar versiunea de text. Potrivit oficialului rus, în doar câteva zile, noul guvern nu poate pur și simplu să rezolve problema acordării unui astfel de împrumut. Kozak a declarat că părţile au convenit că vor veni cu propuneri detaliate despre condițiile în care va fi acordat acest credit, dar şi despre garanțiile de rambursare. Pentru asta, Moscova trebuie să fie sigură că Moldova va putea întoarce aceşti bani.



În cadrul aceluiaşi interviu, Dmitri Kozak a mai spus câteva lucruri curioase. Vicepremierul rus a recunoscut că Federaţia Rusă a venit, în luna iunie, cu iniţiativa de a forma coaliţia dintre ACUM şi PSRM şi asta pentru că Moscova nu îşi dorea alegeri anticipate. Mai mult, Kozak se arată surprins că alianţa a durat atât de mult.



În luna iunie a acestui an, presa a scris că alianța Kozak PSRM-ACUM este rezultatul urletelor la telefon ale vicepremierului rus Dmitri Kozak, care îi suna insistent pe socialişti în seara zilei de vineri, 7 iunie, când expira termenul legal de formare a unei majorități parlamentare și a unui nou Guvern. Despre asta a vorbit jurnalista Natalia Morari la emisiunea pe care o realizează la TV8, care a făcut referire la surse demne de încredere din PSRM.



"Am informație dintr-o sursă foarte demnă de încredere din cadrul PSRM: În PSRM este presiune enormă din partea PD să nu meargă cu ACUM. Acolo chiar e grav. Kozak urlă la telefon, toți se tem", a declarat Morari.



După ce în 7 iunie, socialiştii, Maia Sandu şi Andrei Năstase au bătut palma, a doua zi, în 8 iunie, PAS, PPDA şi PSRM au anunţat semnarea unui acord temporar care a stat la baza formării alianţei Kozak.