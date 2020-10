Ion Chicu: Numărul cazurilor de COVID-19 va crește

Premierul Ion Chicu ne îndeamnă să ne aşteptăm la ce e mai rău atunci când vine vorba despre COVID-19. Şeful Executivului ne sfătuie să nu ne facem iluzii, pentru că cifrele vor creşte. Când s-a referit la înrăutăţirea situaţiei pandemice, Ion Chicu a făcut trimitere la situaţia din Europa."Din păcate, numărul de cazuri va creşte. Nu vin cu mari explicaţii de ce acum am trecut şi de o mie, dar este clar că noi, de la 1 septembrie, am reluat procesul educaţional. Toţi aceşti oameni, până la 1 septembrie, nu interacţionau. Clar că asta este un factor care a demarat",Totuşi, Ion Chicu spune că procesul educaţional sau activităţile economice nu vor fi sistate:"Nu este judicios şi raţional să amânăm alegeri, nu putem opri activităţile economice, nu putem închide şcolile. După cum am spus, este important să ne asigurăm că sistemul medical ne poate îngriji pe toţi. "Şeful Executivului a comentat şi ştirile din presă privind lipsa locurilor din spitalele raionale pentru bolnavii cu COVID-19."Nu rămân oamenii fără îngrijire. "COVID-19 a ajuns în Moldova în luna martie.