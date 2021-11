Ion Chicu: Noi nu am negociat, noi am mimat procesul de negocieri şi în rezultat avem un preţ de 450 de dolari

Fostul premier al Republicii Moldova, Ion Chicu, critică dur guvernarea de la Chişinău pentru preţul obţinut la gaz de 450 de dolari pentru mia de metri cubi. Chicu susţine că, de fapt, autorităţile noastre nu au negociat, ci doar au mimat procesul şi au avut o atitudine neserioasă, fapt care ne va costa scump. Acuzaţiile vin în contextul în care, ieri, Serbia a semnat un contract cu Gazprom de livrare a gazului cu 270 de dolari pentru mia de metri cubi, în următoarele şase luni.

"Noi nu am negociat, de fapt, noi am mimat procesul de negocieri şi în rezultat avem un preţ de 450 de dolari, care, prin comparaţie cu aceeaşi Serbia este mult mai mare. Până la această înţelegere, Serbia primea gazul chiar mai scump decât 270", a declarat Ion Chicu.



Neseriozitatea autorităţilor, spune Chicu, ne va costa scump la iarnă:



"Această atitudine neserioasă şi iresponsabilă a noastră în privinţa negocierilor preţului la gaz, înseamnă că vom avea de plătit o factură grea pentru gaz. pentru 45 de zile, care s-au scurs de la 1 octombrie până la 15 noiembrie, ţara trebuie să achite 95 de milioane de dolari, mai mult de decât am achita în 9 luni pentru 2021, din ianuarie, până în septembrie."



Am solicitat o reacţie din partea ministrului Andrei Spînu, responsabil de negocierile cu Gazpromul, însă deocamdată nu am primit niciun răspuns.



Ieri, liderul de la Belgrad, Aleksandar Vucic, a anunţat că Serbia va primi gaze din Rusia la preţul de 270 de dolari pentru o mie metri cubi, la fel ca în actualul contract care expiră la sfârşitul acestui an. Asta după ce, preşedintele Serbiei a avut o întâlnire la Soci cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Serbia a reuşit să obţină un preţ bun, asta deşi, iniţial ca primă ofertă, Moscova a propus ca formula de calcul să fie formată 70 la sută din preţul de la bursă și 30 la sută ar fi calculat folosind formula petrolului. În acest caz, costul ar fi trebuit să fie de 790 de dolari pe un metru cub de gaz. Iar președintele Serbiei a calificat inacceptabilă formula iniţială de calcul.