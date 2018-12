Ion Chicu: În 2019 vor fi acordate 3.000 de credite pentru programul Prima Casă

Cel puţin 3.000 de credite noi vor putea fi acordate anul viitor în cadrul programului Prima Casă. Banii pentru compensaţii în cazul bugetarilor şi familiilor cu copii au fost prevăzuţi în bugetul de stat pentru 2019. Despre acest lucru a anunţat secretarul general de stat al ministerului Finanţelor, Ion Chicu, în cadrul emisiunii "În centrul atenţiei".

Potrivit lui Ion Chicu, dacă anul acesta au fost acordate în jur de o mie de credite, în 2019, programul Prima Casă va deveni mai ofertant.

"Pentru anul viitor, am planificat în bugetul de stat surse financiare pentru aceste compensaţii în cadrul programului. Noi am calculat că aceşti bani vor fi suficienţi, dacă în 2019 vor fi acordate în jur de 3.000 de credite pentru "Prima Casă". Rata constituie 6,4%, iar anul viitor ea nu va fi majorată", a spus secretarul general de stat al ministerului Finanţelor, Ion Chicu.



În cadrul emisiunii, Ion Chicu a mai prezentat date privind creşterea veniturilor în bugetul public, în acest an. Potrivit lui, creşterea va asigura acoperirea cheltuielilor legate de majorarea salariilor pentru bugetari, dar şi pentru alte plăţi sociale.

"Continuăm să lucrăm la reducerea presiunii administrative asupra mediului de afaceri. Deja a fost pregătit un proiect privind reducerea numărului de taxe, în primul rând, vorbim despre taxe locale", a declarat secretarul general de stat al ministerului Finanţelor, Ion Chicu.

Chicu a fost întrebat şi despre priorităţile lui, în cazul în care va fi învestit în funcţia de ministru al Finanţelor.

"Potrivit datelor pentru 11 luni, veniturile bugetului public naţional au depăşit planul cu 1 miliard 875 milioane de lei. Iar în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2017, creşterea este de 4,53 miliarde de lei. Astfel, chiar dacă am efectuat această reformă cu diminuarea unor impozite, avem venituri mai mari decât cele prognozate", a spus secretarul general de stat al ministerului Finanţelor, Ion Chicu.

Săptămâna trecută, premierul Pavel Filip l-a propus pe Ion Chicu la şefia Ministerului Finanţelor. Decizia a fost susţinută unanim în cadrul şedinţei de lucru la Partidul Democrat din Moldova.