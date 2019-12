Ion Chicu despre invitaţia lansată de CSM: Nu am pe agendă aşa o invitaţie şi nu voi proceda ca fostul premier

Premierul Ion Chicu susţine că a aflat din presă despre invitaţia CSM. Totodată, şeful cabinetului de miniştri susţine că nu va proceda ca Maia Sandu, care a mers neinvitată la şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii şi le-a dat indicaţii membrilor acestei instituţii.

"Eu nu am primit invitaţia, am aflat din presă. Vreau să văd ce vrea să discute reprezentantul acestei puteri indepedente din stat. Este ministerul Justiţiei pe dimensiunea guvernamentală, care trebuie să asigure comunicarea.

Prezentarea prim-ministrului la şedinţele CSM, nechemat, neinvitat, cum am avut pe 25 iunie, când premierul le spune de unde să o ia şi unde să o pună. Eu nu consider că asta e ok, de aceea noi o să discutăm cu toţii, pentru că obiectivul este deblocarea situaţiei. Deocamdată nu am pe agendă o asemena invitaţie", a declarat Chicu.

PUBLIKA.MD precizează că săptămâna trecută, preşedintele interimar al CSM Dorel Musteaţă a lansat o invitaţie pentru Igor Dodon, Zinaida Greceanîi şi Ion Chicu.