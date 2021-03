Ion Chicu, despre decizia de a sista exportul grâului: Pune sub lovitură înţelegerile acordului Republicii Moldova cu FMI

Solicitarea preşedintelui Maia Sandu adresată Guvernului privind restricţionarea exportului de grâu ar afecta colaborarea cu Fondul Monetar Internaţional. Opinia a fost exprimată de fostul premier Ion Chicu, pe canalul său de Telegram. Ulterior, el ne-a declarat că, atunci când era la şefia Cabinetului de Miniştri, FMI ar fi anunţat că restricţionarea exportului de grâu sau a altor bunuri va pune în pericol acordurile cu această instituţie internaţională.



"Orice măsura de restricționare a activităţilor economice este contraproductivă. În cazul de faţă, restricționare a exportului, indiferent de ce produs, pune sub lovitură înţelegerile acordului Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internaţional", a menționat Ion Chicu.



Mai mult, potrivit lui Chicu, această poziţie a FMI a fost confirmată într-un răspuns oficial adresat Guvernului în aprilie anul trecut.



"Am trimis şi eu o scrisoare în adresa Fondului Monetar Internaţional, unde, în condiţiile secetei, încercam să verificăm dacă putem restricţiona exportul de grîu. Răspunsul de la FMI a fost foarte prompt: nu trebuie de restricţionat activităţile economice, pentru că efectele vor fi mult mai grave. Şi a fost o atenționare că asemenea măsuri vor afecta relaţiile cu FMI", a precizat fostul premier.



Am solicitat un comentariu de la misiunea Fondului Monetar Internaţional în Moldova, precum şi de la Ministerul Finanţelor, însă, deocamdată, nu am primit niciun răspuns. În aprilie 2020, Parlamentul a ratificat Acordul de împrumut cu Fondul Monetar Internațional, în valoare de 234 milioane de dolari, bani destinaţi pentru acoperirea deficitului bugetar în condiţiile pandemiei.

