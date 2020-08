Ion Chicu, declarații după discuția cu fermierii: ”Pe măsura acumulărilor la buget, statul îi va susține pe agricultori”

”Pe măsura acumulărilor la buget, statul îi va susține pe agricultori”. Este declarația premierului Ion Chicu de după discuțiile cu fermierii. Prim-ministrul le-a prezentat oamenilor situația reală a bugetului pe timp de pandemie, după care a vorbit despre soluțiile pe care Guvernul le va implementa în susținerea agricultorilor afectați de secetă și grindină.

”Pe fondul problemelor agricultorilor, mai avem probleme din cauza secetei. Fermierii au credite, cheltuieli, este clar că statul trebuie să vină cu suport, ajutor. Am identificat două sute de milioane de lei care nu erau în buget. Le vom repartiza celor care au avut pierderi la prima grupă de cereale. Am vorbit despre reeşalonarea creditelor. Am agreat reeșalonarea datorilor fată de agricultori. Am elaborat un proiect de lege şi mizăm pe susținerea deputaților.”, a declarat prim-ministrul.

Totodată, Ion Chicu a anunțat că, luni, la Ministerul Finanțelor, fermierii se vor întruni cu autoritățile pentru a discuta despre facilitățile fiscale.

”Am venit cu propunerea de a direcționa o compensație de 1 500 de lei la hectar. Pentru facilitățile fiscale vom mai acorda 100 de milioane de lei. Vom discuta constructiv, fără a impune solicitări care nu au acoperire financiară.

Avem promisiunea din partea agricultorilor că nu se vor mai debloca drumurile. Ei urmează să decidă dacă îşi retrag tehnica. Prezentându-le situația reală a bugetului pe timp de pandemie, ei au înțeles că nu le putem da câte 3 000 – 5 000 de lei sprijin. Pe măsura acumulărilor la buget, statul îi va susține pe agricultori.”, a comunicat premierul.

De asemenea, șeful Executivului a menționat că ”A fost posibil de a ajunge la această înțelegere exclusiv datorită faptului că politica a rămas dincolo de ușa acestor discuții.”, a afirmat Ion Chicu.