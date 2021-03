Ion Ceban: Veceul public din parcul "Valea Trandafirilor" este funcțional

Veceul public din parcul „Valea Trandafirilor” este funcțional. Anunțul a fost făcut de către edilul Capitalei, Ion Ceban, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Potrivit primarului, în prezent în parc sunt efectuate mai multe lucrări curente de amenajare și curățare a copacilor și sunt pregătite stadioanele multifuncționale pentru a fi deschise.

"După vizita din parc pe care am avut-o săptămâna trecută, am aflat cu stupoare că veceul nu este funcțional de un an și jumătate din cauza unor proceduri birocratice, iar în acel veceu stătea un paznic. Am solicitat responsabililor soluționarea urgentă a problemei, iar acum veceul este conectat la apă, canalizare și energie electrică. Este inadmisibil ca banii municipali să fie „îngropați” aiurea, în timp ce oamenii care vin în zonele verzi sunt nevoiți să caute veceu după garduri și copaci", a scris Ion Ceban.