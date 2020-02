Ion Ceban, primarul care a petrecut în deplasări 25 din 100 de zile

O sută de zile de călătorii de serviciu ale lui Ceban. Primarul general al municipiului Chişinău a petrecut o mare parte din mandatul său departe de fotoliul din primăria Capitalei. Fostul primar interimar, Ruslan Codreanu a postat pe pagina sa de Facebook traseul pe care l-ar fi făcut în toată această perioadă, Ion Ceban. În replică, Ceban spune că rezultatele acestor călătorii în străinătate vor fi vizibile în curând.

Astfel, potrivit postării lui Codreanu, Ceban ar fi fost departe de Chişinău pe parcursul a 25 de zile, din cele o sută după ce a obţinut fotoliul de primar.

Prima destinaţie ar fi fost capitala Federaţiei Ruse, Moscova. Ulterior, Ceban a fost în Bucureşti şi Kiev. Următoarele destinaţii au fost două oraşe din Turcia, Kocaeli şi Konya. Mai apoi, Bucureştiul a fost vizitat pentru a doua oară de primarul de la Chişinău, după care a urmat Sankt Petersburgul, Minskul, Moscova şi iar Sankt Petersburg. Pentru a treia oară pe mandat, primarul a avut o vizită în capitala României, Bucureşti. Ultima deplasare a primarului ar fi fost trei oraşe din Israel, Tel Aviv, Jerusalem şi Netanya.



"Am fost în Sankt Petersburg, la Moscova, La Bucureşti, am fost la Kiev, am fost în Tel-Aviv. Toate aceste lucrui sunt publice. Toate cheltuielile sunt publice. Şi noi spre deosebire de ceilalți, care făceau deplasări până acum le facem publice şi venim cu ceva de la aceste deplasări concret", a declarat Ion Ceban.