Ion Ceban, la Congresul PSRM: "Am venit ca şi membru a echipei care m-a delegat în Primăria Chişinău" (VIDEO)

Edilul de Chişinău Ion Ceban a venit astăzi la cel de-al XVI-lea Congres al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Se întâmplă, deşi anterior primarul Capitalei a declarat că nu va combina politica cu funcţia de primar.

"Am fost invitat şi am venit. Este echipa care m-a înaintat la Primăria Chişinău. Nu am făcut niciodată sectret din faptul că facem o echipă comună şi în continuare. Nu am această calitate de membru, dar pot să mă exprim.

Totodată, Ion Ceban a comunicat că a venit la Congres în pauza sa de masă.

"Este pauza de masă. Am venit ca şi membru a echipei care m-a delegat în primăria municipiului Chişinău", a afirmat

Ion Ceban a povestit şi despre vizita sa la Moscova împreună cu membri PSRM.

"La Moscova am fost cinci zile, dintre care două am participat la lucruri oficiale. Am fost cu familia. Nu sunt din banii Primăriei.", a spus