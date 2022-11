Ion Ceban infirmă conexiunile cu FSB. "De foarte mult timp nu am mai comunicat cu Igor Gudilin"

Primarul municipiului Chişinău, Ion Ceban, susţine că tehnologul politic rus şi fostul ofiţer FSB, Igor Gudilin nu a oferit consiliere şi sprijin pentru grupul politic Mişcarea Alternativă Naţională lansat anul trecut de edil. Totodată, Ceban spune că nu a mai vorbit de foarte mult timp cu Gudilin. Declaraţiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la un post privat de televiziune, în contextul în care recent, Departamentul Trezoreriei Statelor Unite ale Americii a impus sancțiuni împotriva lui Gudilin, şi a precizat că acesta ar fi consiliat şi MAN-ul lui Ceban.

"De foarte mult timp nu am mai comunicat cu domnul Gudilin şi apropo el era o persoană conectată la Roskongress, dumnealui nu scrie în cartea de muncă că e ceea ce s-a spus că este, aţi spus că e agent FSB. - Are vreo legătură dumnealui cu MAN-ul? - Nu are nicio legătură. - Ce este cu această constatare pe care o face Departamentul Trezoreriei din SUA. Echipa lui Gudilin a oferit sprijin unui grup politic de opoziţie Mişcarea Alternativă Naţională. V-a oferit sau nu? Ceban: Nu", a declarat Ion Ceban.

Amintim că Departamentul Trezoreriei Statelor Unite ale Americii a impus sancțiuni împotriva a 21 de persoane și entități implicate în acte de corupție, care ar fi adus prejudicii grave Republicii Moldova și cetățenilor ei. Pe listă a fost inclus şi Igor Gudilin, fost ofițer FSB, care ar fi consiliat grupulul politic de opoziție Mișcarea Alternativa Națională, al cărei lider este Ion Ceban, primarul Capitalei. Autorităţile americane i-au mai inclus în lista celor supuşi sancţionilor şi pe cetăţenii ruşi Olga Grak şi Leonid Gonin. Toţi trei ar fi avut rolul de a influenţa procesul electoral din Moldova, în favoarea intereselor Kremlinului, la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2020. Numele acestor persoane figurează şi într-o investigaţie RISE, care a scos la iveală faptul că Gudilin, Grak şi Gonin l-ar fi consiliat pe Igor Dodon, candidatul PSRM la scrutinul prezidenţial.



La scurt timp, Ion Ceban a anunţat că îi va acţiona în judecată pe premierul Natalia Gavriliţa, dar şi pe ministrul Justiţiei, Sergiu Litvinenco. Anunţul a fost făcut în legătură cu declaraţiile făcute de cei doi privind prezenţa Mişcării Alternativa Naţională pe lista de sancţiuni impuse de Statele Unite ale Americii. Ion Ceban a cerut dezminţiri şi insistă pe o campanie de dezinformare la adresa sa. În replică, purtătorul de cuvânt al premierului, Anastasia Taburceanu, a declarat că primarul Capitalei are "o imaginaţie bogată" şi că, de fapt, Natalia Gavriliţa a citat doar textul publicat de Departamentul Trezoreriei de Stat al SUA.

Mișcarea Alternativa Națională a fost lansată în decembrie 2021 de către de primarul Chișinăului, Ion Ceban. În august 2022, edilul a anunţat despre crearea partidului cu acelaşi nume.