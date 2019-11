Ion Ceban după închiderea secțiilor de vot: Ne așteptăm la victorie, cred că am reușit să-i convingem pe oameni (VIDEO)

Ion Ceban a venit cu primele declarații în fața presei după ce au fost închise secțiile de votare.

"Am depus eforturi să avem o campanie curată şi am reuşit. Ne aşteptăm la victorie, cred că am reuşit să-i convingem pe chişinăueni.

Vreau să mulţumesc tuturor pentru că au ieşit la vot. Vom munci pentru fiecare vot, indiferent dacă a fost pentru noi sau impotriva noastră.

Vă mulţumesc mult şi vreau să le doresc succes tuturor celor din secţiile de votare", a spus Ion Ceban.