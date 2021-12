Ion Ceban: De ce ANI nu se ocupă de averile unor dintre reprezentanţii guvernării?

Primarul Chişinăului, Ion Ceban, critică din nou guvernarea. Edilul se întreabă de ce nu se ocupă Autoritatea naţională de Integritate de averile unora dintre reprezentanţii guvernării, cum ar fi preşedintele comisiei parlamentare Economie, Buget şi Finanţe, Dumitru Alaiba sau cel al Parlamentului, Igor Grosu.



Ion Ceban şi-a amintit că atunci când era la ministerul Educaţiei, l-a angajat pe Dumitru Alaiba şi l-a dat afară după 6 luni.



"Om integru, om bun, om cinstit, 3 apartamente, o casă, maşini. Nu vor organele de drept să întrebe de unde are acest preşedinţel de comisie care nu a făcut nimic în viaţa lui, nu a ridicat un pai... Apropo, acest preşedinţel de comisie, când eram la Ministerul Educaţiei, l-am angajat şi peste jumătate de an l-am dat afară, pentru că în afară de a strica aerul prin minister nu a făcut nimic bun", a declarat Ceban.



Replica vine după ce Alaiba a avut mai multe postări pe Facebook în care a criticat activitatea primarului Chişinăului.



"Staţi liniştiţi, toţi deja au văzut că visaţi cu ochii deschişi la Primăria Chişinău, iar pentru asta, politicile voastre, repet, sunt pe Facebook", a replicat Ceban.



Replica deputatului Dumitru Alaiba nu a întârziat.



"Eu cu toată responsabilitatea vă spun că Ion Ceban este un mincinos. Am încercat o cooperare cu Ministerul Educaţiei în martie 2007. Până în luna aprilie eu nu am văzut contract pe care să îl semnez. După asta, în aprilie, eu pur şi simplu am încetat să vin la minister", a declarat Alaiba.



Cât despre proprietăţile sale, Alaiba susţine că toate au fost cumpărate din veniturile legale şi declarate.



Primarul Chişinăului a mai spus că ar fi suficiente semne de întrebare şi cu privire la averea preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu.

"Organele de drept, ANI-ul nu vrea să întrebe de unde are acest preşedinţel de Parlament 8 terenuri, 3 averi imobiliare, un apartament, o casă de locuit, o casă de lux de locuit estimată la 11 mii de euro? Ei ne învaţă cum să trăim."



Aurica Jardan, consilierul lui Igor Grosu, nu a răspuns la telefon şi nici la mesaj pentru a comenta acuzaţiile lui Ceban. Nici ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, nu a scăpat netaxat.



"S-au deprins să pună pe umerii locuitorilor Chişinăului, ai primăriei, mai multe probleme dureroase. Problema pandemică, problema gazelor. Am văzut că prinţesul gazelor, un ditamai de ministru, offshorovici, care ca o fofârlică, ba flutură cu un contract într-o parte, ba fâlfâie cu un contract în altă parte, se laudă şi spune că bunul Dumnezeu ne dă timp bun", a declarat Ceban.



Andrei Spînu ne-a transmis prin intermediul purtătorului de cuvânt că nu va comenta declaraţiile primarului Ion Ceban.