Ion Ceban acuză unii funcţionari că ar încerca să blocheze actuala platformă gratuită de monitorizare a bolnavilor de COVID-19

Edilul Capitalei, Ion Ceban, acuză unii funcţionari că ar încerca să blocheze administrarea Platformei JIRA, prin care medicii de familie monitorizează bolnavii de COVID-19 tratați acasă. Miza ar fi, susţine primarul, înlocuirea sistemului gratuit, cu unul care ar trebui cumpărat.



"Faptul că astăzi cineva blochează administrarea acestui sistem ne demonstrează că cineva are interese financiare de a-şi dezvolta sisteme personale. Vor să înregistreze propriul sistem? Nu este nicio problemă. Suntem în pandemie cu mii de oameni sub monitorizare zilnică. Care se face haotic şi nu mă convingeţi că se face la telefon mobil sau prin Viber. Nu cred. Şi noi dacă am oferit acest sistem, să nu ne blocheze", a spus Ceban.



Platforma JIRA, o aplicație lansată în aprilie anul trecut, oferă posibilitatea bolnavilor de COVID-19 care se tratează la domiciliu, să indice simptomele pe care le au. Astfel, medicii de familie primesc automat informaţiile şi nu trebuie să sune la fiecare pacient. Potrivit șeful adjunct al Direcției Asistență Socială și Sănătate, Boris Gîlca, sistemul şi-a demonstrat eficacitatea, deoarece e simplu de utilizat cu ajutorul codului personal primit de la medicul de familie.



"Este primul şi unicul sistem de monitorizare a pacienților cu COVID. Am dat această informaţie şi în comisia parlamentară am avut audieri pe marginea acestui sistem.Suntem gata să extindem această experienţă şi cu cei din alte autorităţi. Este, dacă vreţi, şi o educaţie şi responsabilizare a pacienților. Vine să ajute cadrele medicale ca să nu telefoneze de două sau trei ori pe zi fiecare pacient", a menționat Boris Gîlca.

Platforma JIRA, prin care utilizatorii au acces la o cantitate foarte mare de date personale, nu este înregistrată la Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

Primarul Ion Ceban a trimis o solicitare la Parlament pentru organizarea de audieri pe această temă.