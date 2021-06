Iohannis l-a invitat pe Joe Biden în România: „A fost perfect de acord să încercăm”

Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni la finalul summitului NATO de la Bruxelles că l-a invitat pe omologul său american, Joe Biden, în România și că acesta „a fost perfect de acord să încercăm să organizăm o astfel de întâlnire”, relatează News.ro.



„Am avut două discuţii scurte cu preşedintele Biden. Prima a fost chiar la început unde împreună cu preşedintele Poloniei Andrezej Duda am ţinut să îl salutăm pe preşedintele Biden. Am dorit să ne asigurăm că în continuare avem un parteriat strategic foarte solid. Preşedintele Biden ne-a asigurat că se implică în mod deosebit şi foarte mult pentru a sprijini România şi Polonia, pentru a îmbunătăţi această relaţie”, a relatat Klaus Iohannis.



„În cea de-a doua discuţie scurtă, l-am invitat în România, i-am spus că îmi doresc să continuîm discuţia foarte bună pe care am început-o în 2015, atunci cu vicepreşedintele Biden. A fost perfect de acord să încercăm să organizăm o astfel de întâlnire şi m-a asigurat încă o dată că e foarte dedicat acestui parteneriat”, a declarat președintele la finalul Summitului NATO care a avut loc luni la Bruxelles.