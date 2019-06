Invitaţii FABRIKA: Programul de activitate al Guvernului Sandu, elaborat superficial, fără a fi supus dezbaterilor în Parlament

Programul de activitate al Guvernului Sandu a fost elaborat superficial, fără a fi supus dezbaterilor în Parlament, aşa cum prevede legea. Asta au declarat invitaţii emisiunii Fabrika de aseară, care au analizat paşii care urmează să-i facă alianţa PSRM-ACUM, în următoarea perioadă.



"Este mai degrabă un manifest. S-a criticat actuala guvernare că nu are un program de guvernare şi atunci au zis să avem un program de guvernare. Este cel mai mic după volum din toate programele de guvernare de până acum, scrise de persoane diferite, luate din careva rapoarte publice, din activităţi curente ministeriale", a spus directorul Institutului Economiei de Piață, Roman Chirică.



"Chiar şi în practica nu prea lungă a Republicii Moldova nu au existat precedente de felul acesta. Acum, ce poţi să ceri de la un Guvern care nu s-a pregătit să guverneze. Ei nu aveau de gând să guverneze, nu aveau cum să guverneze, ei se pregăteau să meargă în opoziţie", a spus politologul, Anatol Ţăranu.



Politologul Anatol Ţăranu este indignat şi de faptul că domeniul Apărării şi securităţii statului nu a fost inclus în programul de activitate al Guvernului Sandu. Ţăranu crede că acest punct nu a fost omis întâmplător.



"Ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova este foarte periculos. Pentru ce există sfera de securitate ? De unde vin pericolele ? Care este pericolul militar pentru Republica Moldova ? Cum poţi să scrii asta în programul de guvernare, când ai ca partener de guvernare Partidul Socialiştilor, care prin definiţie trebuie să promoveze interesul Rusiei ? ", a spus politologul, Anatol Ţăranu.



În acelaşi timp, expertul în economie Roman Chircă a mai menţionat că oamenii de faceri primesc doar mesaje negative din partea noii guvernări, iar acest lucru ar putea să-i sperie. Mai mult, analistul are prognoze sumbre în privinţa creşterii economice prognozate pentru acest an.



"Vă vom găsi, ne vom răzbuna, vom elimina scheme, vă vom pune la dubă. Mesajele la ora actuală sunt extrem de negative şi dacă evaluarea creşterii economice pentru acest an este de 3% , în realitate, probabil, dacă nu se vor ocupa de economie, vom avea descreştere şi de 2 %-1,5%, asta ar putea să aducă găuri mai mari, mai mari decât ar putea veni din zona asistenţei tehnice. O mare parte din oamenii angajaţi în sectorul real al economiei vor suferi o criză", a spus directorul Institutului Economiei de Piață, Roman Chirică.



Recent, directorul Asociaţiei Eco Tiras, Ilia Trombiţchi, (Илья Тромбицкий) s-a arătat indignat de faptul că în programul de guvernare al Alianţei Kozak PSRM-ACUM lipsesc inițiativele cu privire la îmbunătăţirea mediului înconjurător. Trombiţchi a menţionat pe Facebook că are sentimentul că acest document a fost scris de un preşedinte de kolhoz. Anterior, şi fostul vicepremier din Guvernul Sturza, Alexandr Muravschi a scris că documentul a fost elaborat în grabă şi aşteaptă un alt program de guvernare, care să fie făcut în baza cerinţelor stipulate de legislaţie.