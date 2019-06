Invitaţii emisiunii Fabrika: Năstase nu poate fi numit pro-european în condiţiile în care şi-a dat votul pentru Rusia

foto: publika.md

Deputatul PPDA Andrei Năstase nu poate fi numit pro-european în condiţiile în care şi-a dat votul pentru Rusia la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Astfel, el a demonstrat că face jocul Moscovei şi nu este solidar cu celelalte state care au fost sub jugul URSS-ului. De această părere sunt invitaţii emisiunii Fabrika.



"Tu ai făcut un deserviciu Republicii Moldova. Cum poţi să mergi tu să zici că eşti pro-european şi să mergi să faci jocul lui Kozak sau al Rusiei ? În situaţia în care o Ucraină întreagă geme din cauza că este sugrumată militar de Rusia. Şi noi având aceeaşi situaţie, stăm şi votăm cu cel care ne asupreşte", a spus jurnalistul, Ştefan Secăreanu.



Jurnalistul Ştefan Secăreanu este convins că Maia Sandu nu regretă gestul partenerului ei de coaliţie.



"Ei şi-au asumat în faţa întregii ţări, Republica Moldova, un mandat de Guvernare. Nu i l-a dat Maiei sau lui Năstase separat. Ceea ce faceţi voi aici, fie că face Maia la Ministerul Justiţiei sau unde face ea, ori că face Năstase în afară şi face de râs întreaga Republică Moldova vă priveşte pe voi, un bloc întreg. Odată cu votul de noaptea trecută a lui Năstase, avem un al doilea Dodon, care ne-a făcut de ruşine, în primul rând în faţa ucrainenilor", a spus jurnalistul, Ştefan Secăreanu.



Iar în opinia jurnalistului Vlad Darie, votul în favoarea Rusiei oferit de cei din alianţa Kozak, va distruge colaborarea pe care Republica Moldova o are cu Ucraina, Georgia şi Azerbaidjan, ţări care s-au unit pentru a face front comun împotriva amenințărilor care vin din afară, în special din Federația Rusă. Asta în condiţiile în care cele patru state din GUAM au o problemă comună: armata, munițiile rusești și teritorii ocupate.



"Chestiunea cu batista pe țambal, este una foarte importantă pentru că atunci Moscova a înţeles că poate avea un aliat în Republica Moldova. Ei au intuit în Andrei Năstase un viitor aliat pentru că el nu are principiii, el poate pune moratoriu la demnitatea naţională, la îndentitatea noastră românească şi la identitatea noastră europeană, el poate face orcie pentru a-şi atinge un scop", a spus jurnalistul, Vlad Darie.