Învinuţii în dosarul terenurilor vândute ilegal la Truşeni, trimişi pe banca acuzaţilor

Primarul comunei Truşeni, Stela Munteanu, arhitectul-şef al localităţii, Ecaterina Beșliu, un fost polițist şi un agent economic vor compărea pe banca acuzaţilor.

Procuratura Anticorupţie a anunţat că a expediat în instanţă dosarul în care cei patru sunt învinuiţi de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență.

De asemenea, procurorii susţin că au cerut suspendarea din funcţie a primarului. În prezent, Stela Munteanu şi Ecaterina Beşliu se află în arest la domiciliu, fostul poliţist este în arest preventiv, iar agentul economic a fost plasat sub control judiciar. Toţi se declară nevinovaţi.



Primarul şi arhitectul-şef al comunei Truşeni, precum şi agentul economic au fost reţinuţi la începutul lunii septembrie. Aceştia ar fi pretins mită pentru eliberarea certificatelor de urbanism. Mai mult, ei ar fi încercat să deposedeze o femeie de 73 de ani de casa şi terenurile ei din Truşeni și de un apartament din Capitală.

Potrivit CNA, aceștia urmau să obţină actele de proprietate asupra bunurilor şi să le vândă. Centrul Naţional Anticorupţie a publicat înregistrări video cu discuţiile dintre suspecţi.



"VZ – Baba are casă, aicea-i minim 20 de mii, ca să o dai repede azi. Știi, mai are şi apartamentul cela, tot vreo 20 mii, să-l dai...

VZ – Şi mai are, mai are cote, tot minim 20, care nu ştie unde.

MS – Ea ştie că are cote

MS – B...a, dapoi, polnâi p...ţ

VZ – Iaca-s vreo 60 de mii...

MS – Nu văd o problemă, trebuie de văzut cine are, eu să mă bag la dânsa şi o să povestesc eu pe urmă."



La începutul lunii decembrie, ofiţerii CNA şi procurorii Anticorupţie au reţinut şi un fost poliţist, care figurează în acest dosar penal. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, suspecţii riscă până la 19 ani de închisoare.