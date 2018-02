Învinuiri noi pentru şeful de la sănătate din Capitală. Se cere demisia lui Mihai Moldovanu

Învinuiri grave în adresa şefului Direcţiei Sănătate din Capitală, Mihai Moldovanu. Fostul director al Spitalul pentru copii "Valentin Ignatenco" Nicolae Starciuc le-a cerut consilierilor municipali să-l demită pe motiv că şi-ar fi construit într-un bloc al Spitalului pentru copii numărul 1 o clinică privată, lipsindu-i astfel de spaţiu pe micuţii bolnavi.



"El a furat de la copii terapia intensivă pentru că de când a făcut reforma bine chibzuită că Spitalul Nr 1 trebuie să fie pentru copii până la trei ani. A demolat secţia de terapie intensivă şi reabilitare pe teritoriu şi a construit un castel al lui", a spus Nicolae Starciuc, fostul director al Spitalului "Valentin Ignatenco".



Proprietarul clinicii, Sergiu Bejenaru, susţine că Moldovanu nu are nicio legătură cu afacerea pe care a iniţiat-o. Fără să ştie că este filmat, acesta ne-a comunicat că a primit imobilul în chirie în 2014, în urma unei decizii a Consiliului Municipal Chişinău.



"Nu este proprietar altcineva decât mine. Ceea ce ziceţi dumneavoastră că este privată, nu este privată, asta este în chirie", a zis Sergiu Bejenaru, directorul clinicii private.



Şi şeful Spitalului pentru Copii numărul 1 a negat faptul că Mihai Moldovanu ar administra centrul medical.



"Atât timp cât a ajuns la mine actele, fiindcă eu am coordonat actele, eu nu am văzut familia Moldovanu niciodată, vă spun cinstit", a declarat Ştefan Calancea, şeful spitalului pentru Copii numărul 1



Şeful direcţiei Sănătate a declarat că Nicolae Starciuc vrea să se răzbune pe el prin declaraţii false, pentru că anterior l-a demis din funcţie.



"Nu-mi aparţine, cum să-mi aparţină mie. Pot fi verificate aceste date, nu din declaraţiile domnului starciuc, dar prin alte metode prin care dumneavoastră puteţi să o faceţi", a spus Mihai Moldovanu, şeful Direcţiei Sănătate Chişinău.



În cadrul şedinţei serviciilor municipale de luni, primarul Silvia Radu i-a cerut lui Moldovanu să-şi depună demisia după ce săptămâna trecută a făcut o vizită inopinată la Spitalul municipal numărul 1 şi a dat peste un chef care avea loc în timpul orelor de muncă. La petrecere a participat şi Moldovanu. Săptămâna trecută, la Direcția Sănătate a început o anchetă de serviciu privind activitatea financiară a instituției din ultimii doi ani.