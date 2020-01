Investitorul Aeroportului Chișinău a solicitat permisiunea de a construi NOUL TERMINAL. Pachetul de acte, depus la Primăria Capitalei

Pachetul de acte pentru construcția noului Terminal de pasageri al Aeroportului Internațional Chișinău a fost depus la Primăria Chișinău, pentru obținerea Certificatului de urbanism.

După obținerea Certificatului de urbanism, compania concesionară, care administrează Aeroportul Internațional Chișinău, va elabora documentația detaliată de proiectare și construcție a noului Terminal.

Viitorul Terminal ar urma să aibă o suprafață nu mai mică de 32 mii de metri pătraţi și va putea deservi anual 4,2 milioane de pasageri, cu posibilitatea de extindere până la 4,5 milioane de pasageri către 2035. De asemenea, va fi amenajată o parcare auto, inclusiv pentru transportul public.

Construcția va fi executată în mare parte din sticlă și metal. Terminalul va avea trei nivele sub cota zero și trei nivele deasupra cotei zero.

Recent, noul investitor al AIC, omul de afaceri rus Andrei Goncearenko, a anunțat că intenționează să aloce peste 200 de milioane de euro din fondurile proprii pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportului, inclusiv pentru construcția unui nou terminal.

