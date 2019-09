Investitorii străini fug din Moldova. "Le Bridge Corporation Limited" vrea să întoarcă statului "Tutun CTC"

Investitorii străini nu-şi mai doresc afaceri în Republica Moldova. Compania „Le Bridge Corporation Limited”, care a concesionat la începutul anului întreprinderea "Tutun CTC", vrea să o întoarcă acum statului. Informaţia a fost confirmată pentru postul nostru de televiziune de către președintele comisiei de anchetă privind privatizările și concesionările proprietăților de stat, Igor Munteanu.

Acesta a declarat că reprezentanţii „Le Bridge Corporation Limited” au trimis în luna iulie Guvernului şi Parlamentului o scrisoare prin care au cerut rezilierea contractului de privatizare a Tutun-CTC.

De asemenea, au solicitat ca statul să le restituie banii pe care i-au achitat pentru privatizare, adică în jur 168 milioane de lei.

Potrivit deputatului, Ministerul Economiei şi Infrastructurii urmează să analizeze solicitarea.

Nu am reuşit să aflăm dacă instituţia de resort a făcut acest lucru, întrucât ministrul Vadim Brînzan nu a răspuns la telefon.

Mai mult, Ziarul de Gardă scrie că patronul „Le Bridge Corporation Limited” a renunţat şi la toate autogările pe care le-a concesionat la sfârşitul anului trecut pentru 25 de ani. Atunci, întreprinderea „Gările Auto Moderne” a încheiat un parteneriat public-privat cu Agenţia Proprietăţii Publice şi s-a angajat să renoveze autogările, dar şi să le doteze cu echipamente şi tehnologii de ultimă generație.

Am încercat să aflăm motivele care l-au determinat pe Arif Franck Charles, cetățeanul francez care a fondat compania „Le Bridge Corporation Limited” să ia aceste decizii, însă nu am primit răspuns la scrisoarea pe care am expediat-o în adresa firmei.