INVESTIŢII LA CĂLĂRAŞI: Un furnizor străin de pneuri ar putea deschide o fabrică

Unul dintre cei mai mari furnizori de pneuri şi componente auto din lume ar putea deschide o linie de producere în raionul Călăraşi. Este vorba despre o companie germană, reprezentanţii căreia ar fi interesaţi să investească. Declaraţiile au fost făcute de ministrul Economiei, Chiril Gaburici, în cadrul unui forum regional al Partidului Democrat, care s-a desfăşurat ieri în oraşul Călăraşi.



"Am discutat cu ei posibilitatea de veni şi a investi în Republica Moldova. Asta tot se face pentru locuitorii şi cetăţenii Republicii Moldova, dar în acelaşi timp, pentru a putea fi mai deschişi, şi a putea fi mai atractivi pentru investitori, ca ei să poată veni aici, să poată investi în Republica Moldova să poată deschidă locuri de muncă cu salarii bine plătite", a spus ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici.



În context, vicepreşedintele PDM, Vladimir Cebotari, a dat asigurări în cadrul întrunirii cu membrii formaţiunii din Călăraşi, că toate promisiune şi reformele iniţiate de reprezentanţii actualului guvern vor fi îndeplinite.

Atragerea investitorilor străini, reabilitarea capitală a 2600 de kilometri de şosele, reparaţia şcolilor, grădiniţelor, a centrelor de sănătate, crearea noilor locuri de muncă şi majorarea salariilor sunt doar câteva dintre angajamentele Partidului Democrat.



"Toţi banii despre care noi vorbim în buget, sunt folosit în interesele oamenilor. Aceste lucruri noi am putut să le facem, pentru că am reuşi să administrăm treburile publice. Şi nici un alt partid nu a putut face acest lucru", a spus vicepreşedintele PDM, Vladimir Cebotari.



Succese au fost înregistrate şi în agricultură, iar lucrurile se vor îmbunătăţii în următorii ani, a dat asigurări ministrul Nicolae Ciubuc.



"Practic fondul de subvenţionare a crescut cu 25 la sută. Am crescut valoarea investiţiilor în sectorul agricol, numărul de locuri de muncă. Şi acest lucru vin din interiorul echipei Partidului Democrat", a spus ministrul Agriculturii, Nicolae Ciubuc.



În cadrul forumului raional, conducerea PDM a înmânat în jur de 100 de carnete noi proaspeţilor membri de partid. Oamenii spun că au încredere în actuala guvernare.



"Pentru a da continuitate acestor lucruri bune, frumoase, trebuie să acordăm , să venim cu tot sprijinul actualei guvernări".



"Membri partidului democrat sunt nişte oameni deştepţi şi nişte oameni cu nume mare. Sunt nişte oameni ce ştiu ce vreau să facă în Republica Moldova".



"Datorită partidului Democrat, o să aibă Moldova un viitor cât mai bun".



La Forumul din Călăraşi al Partidului Democrat au participat aproximativ 500 de persoane.