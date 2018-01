INVESTIŢII ÎN MEDICINĂ. Un nou Punct modern de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost deschis la Cărpineni (FOTOREPORT)

Un nou punct de asistență medicală urgentă din Cărpineni

Medicii Centrului de urgenţă din satul Cărpineni, raionul Hânceşti, s-au mutat în casă nouă, acolo unde vor avea parte de condiţii moderne de muncă. Noua clădire a fost construită în locul unei farmacii şi a fost dotată cu mobilier nou. De asemenea, specialiştii au primit şi o ambulanţă nouă.



Timp de 25 de ani, medicii au muncit pe timp de iarnă în frig, cu mobilier uzat şi fără baie. Noua clădire a fost conectată la apeduct și la sistemul de canalizare. De asemenea, a fost instalat un sistem autonom de încălzire. Pentru centrul de urgenţă au fost construite şi trei garaje.



"Echipa de asistenţă medicală urgentă Cărpineni nu a avut un sediu propriu desfăşurându-şi activitatea în câteva camere puse la dispoziţie în cadrul spitalului din localitate. Aceste schimbări vor aduce beneficii importante activităţii echipei de asistenţă medicală urgentă", a spus Alexandru Ghidirimschi, medic al Centrului de Urgenţă Cărpineni.



"Când am început activitatea la urgenţă nu se ajungea combustibil, nu se ajungeau medicamente. Acum suntem foarte satisfăcuţi. Ne rugăm pacienţii să fie sănătoşi şi să fie mai puţini", a spus Elena Mangâr, felcer.



Noul sediu are o suprafață de 120 de metri pătraţi şi a fost renovat timp de trei luni. Valoarea investițiilor este de 1,6 milioane lei.



"Această investiţie se încadrează perfect în acele angajamente pe care şi le-a asumat Guvernul Filip. Acei colaboratori care vor munci aici vor face tot posibilul şi se vor dedica şi în continuare n condiţiile care noi le-am asigurat, să fie la straja sănătăţii cetăţenilor", a spus Anatolie Zagorodnîi, deputat PD.



Localnicii speră că acum asistenţii medicali vor ajunge mai rapid la ei acasă.



"Am apelat şi noi de multe ori şi dacă e de urgenţă veneau la moment dacă erau pe loc, dacă nu,aşteptam. Cred că o să fie mai uşor acu şi pentru noi", a spus un localnic.



"Este convenabil să dea maşini noi, este mai bine, satul este mare şi avem nevoie", a zis alt localnic.



Punctul de asistență medicală urgentă din Cărpineni deservește o populație de peste 23 de mii de locuitori din opt sate.