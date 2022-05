Investiţii în infrastructura rutieră. Strada principală din satul Pohorniceni din raionul Orhei a fost asfaltată

Investiţii în infrastructura rutieră locală. Strada principală din satul Pohorniceni din raionul Orhei a fost asfaltată după ce timp de mai multe decenii, la fiecare ploaie, localnicii au fost nevoiţi să înfrunte noroiul şi să facă slalom printre băltoace. Proiectul a fost implementat de Primăria Pohorniceni cu ajutorul financiar al Consiliului Raional Orhei. Primarul satului Ianec Corobciuc, susţine că în următorii ani vor fi asfaltate toate drumurile din localitate.

Drumul care a fost reparat capital are lungimea de aproximativ 500 de metri şi este cel mai lung drum care a fost reparat în ultimii trei ani în satul Pohorniceni.



"Era straşnic acest drum, mai ales acolo, la poarta ceea verde, unde locuiesc eu, era o văgăună şi se aduna toată apa şi intra în curte la mine, în ocoale. "



"Înainte, era tare greu mai ales pentru copiii care mergeau la şcoală, la grădiniţă. Vecinii din mahalaua de alături veneau, se opreau la fântână, scoteau câte oleacă de apă, îşi spălau încălţămintea şi plecau la autobuz mai departe. "



"Este foarte bine şi frumos când e totul la locul lui. Până acum erau gropi care se umpleau cu apă, maşinile se defectau. "



Autorităţile locale şi responsabilii de efectuarea lucrărilor dau asigurări că drumul a fost construit în aşa fel încât să reziste câteva decenii.



GHEORGHE ŞTIRBU, responsabil de şantier: "S-a făcut decaparea undeva la înălţimea de 18 centimetru, apoi s-a aşternut un strat de piatră ştearsă. Apoi, se adaugă două straturi de asfalt. Acest asfalt are proprietatea de a se păstra 30 de ani. "



Potrivit unui comunicat al Consiliului Raional Orhei, Primăria Pohorniceni a alocat 630 de mii de lei pentru reabilitarea drumului, iar autorităţile raionale au contribuit cu încă aproape 400 de mii de lei.



DINU ŢURCANU, preşedintele raionului Orhei: "Raionul Orhei are ca prioritate proiectele de infrastructură pe raza tuturor localităţilor şi anunţăm şi pe această cale despre strategia de dezvoltare a raionului care cuprinde câte 14 localităţi pe an, în următorii 6 ani, astfel încât în anul 2026, să reuşim să facem ca raionul Orhei să arate şi să ofere condiţiile elementare necesare astfel încât locuitorii noştri să-şi vadă rostul acolo unde s-au născut. "



Partidului "Şor" a anunţat că va susţine realizarea acestei Strategii de dezvoltare a raionului Orhei, în cadrul căreia urmează să fie renovate instituții de învățământ, Centre ale medicilor de familie, Case de Cultură şi amenajarea spaţiilor verzi.



ILAN ŞOR, preşedintele Partidului "ŞOR": "În Moldova au mai rămas puţini oameni să trăiască, pentru că, din păcate, în 30 de ani, toată infrastructura s-a distrus. Nu mai există nimic din ceea ce ar fi trebuit să fie nişte lucruri normale pentru oameni. De asta, din prima zi, echipa Partidului “ŞOR” a început să se gândească la proiecte de infrastructură în satele din Moldova. Am spus din prima zi că vreau să construiesc Europa acasă, în Moldova. "



Până acum, au fost asfaltate 30 la sută din drumurile satului Pohorniceni. Potrivit ultimului recensământ, populaţia localităţii numără 800 de persoane.