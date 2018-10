Investiţii fără precendent în ţară. Chiril Gaburici: Proiectul Drumuri bune 2 este lansat oficial

Circa 2.600 de kilometri de drumuri vor fi reparaţi în 2019, dintre care 1.500 de kilometri sunt incluşi în programul Drumuri bune 2. Despre acest lucru a anunţat ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici în cadrul briefingului de presă privind lansarea oficială a Programului naţional Drumuri Bune pentru Moldova 2.

"Pentru anul 2019 este planificată reabilitarea a circa 2.600 de km de drumuri total, dintre care 1.500 din programul Drumuri bune 2, 180 de kilometri prin investiţii străine. De asemenea, în anul 2019 vor fi în lucru circa 900 km de drumuri cu finanţare din surse externe.

Pe programul Drumuri bune 2 pentru Moldova vom avea o acoperire din bugetul de stat de circa 2 miliarde de lei, dintre care 1,5 miliarde din bugetul de stat şi 500 de milioane din fondul rutier" a anunţat ministrul Economiei şi Infrastructurii Chiril Gaburici.

În cadrul briefingului, Gaburici a prezentat o sinteză a procesului de implementare a proiectului Drumuri bune, anunţat de preşedintele PDM, Vlad Plahotniuc.

Ministrul Economiei a menţionat aspectele importante ale proiectului, a vorbit despre criteriile de selectate a localităţilor în care au fost reparate sau întreţinute porţiunile de drum.

"Satele, localităţile din Republica Moldova au fost selectate indiferent de culoarea politică a primarilor care sunt în aceste localităţi. Un alt criteriu a fost numărul de locuitori. Noi am mers în toate satele care au mai mult de 400 de locuitori. În final au fost selectate 1.200 de localităţi şi au fost selectate porţiunile de drum care au o importanţă majoră. Cele care unesc şi duc spre şcoli, grădiniţe sau punctele medicale din aceste localităţi.

Ce ţine de investiţiile făcute. Sunt fără precedent. Până la sfârşitul lunii octombrie vom avea 1.200 de kilometri de drum reabilitaţi în proiectul "Drumuri bune" pe tot teritoriul Moldovei de care pot beneficia toţi cetăţenii.

Prin comparaţie: pe parcursul a nouă ani de zile anul 2009-2017 în total au fost reparaţi 1.051 de kilometri de drum şi doar pe parcursul al unui singur an, 2018, au fost reparaţi 1.679 de km, dintre care 1.200 de km sunt din proiectul Drumuri bune. Dacă ar fi fost acelaşi lucru în fiecare an, astăzi am fi avut o infrastructură total nouă pe tot teritoriul Republicii Moldova.



Trebuie să facem diferenţa între kilometrii de drum reabilitaţi şi cei care sunt doar la întreţinere. Lucrări de întreţinere, plombare, profilare sau prelucrare fisuri se fac în fiecare an şi total reţeaua noastră de drumuri este de circa 9.200 de drumuri care sunt întreţinuţi în fiecare an.

Odată cu lansarea acestui program au fost deschise circa 2.000 de locuri de muncă noi. În total, indirect, cifra este mult mai mare - peste 5.000 de locuri de muncă - indirect implicaţi în acest proiect. Putem să spunem că acesta a fost un test pentru toţi antreprenorii noştri locali, care până în prezent nu au făcut aşa volum de lucrări într-un termen atât de scurt.

Alt aspect - calitatea lucrărilor. Am văzut Republica Moldova, am bătut toate drumurile în lung şi lat, şi am mers să verific fiecare sesizare care a parvenit de la cetăţeni. Îndeosebi am pus accentul pe calitatea lucrărilor făcute. Drumurile acestea nu au fost reparate pentru un singur an sau pentru o iarnă. Drumurile acestea este un prim pas în construirea unei infrastructuri moderne pentru satele din Republica Molova. Ceea ce urmează să facem în următorii ani ne va da posibilitate să acoperim toată ţara cu drumuri bune şi să avem porţiuni noi în fiecare an.

Cu certitudine vă spun că nicio porţiune de drum nu a fost dată în exploatare fără prezenţa celor de la Administraţia de Stat a Drumurilor şi fără expertiza tehnică a lor. Garanţia este de un an din momentul dării în exploatare, iar iarna care vine va fi primul test. În cazul în care vor fi depistate nereguli, în primăvară toţi antreprenorii vor merge la porţiunea de drum care a fost depistată cu nereguli şi va fi total reparată. Obiectivul nostru este să asigurăm cetăţenii cu drumuri bune care să dureze.

Transparenţa în selectarea tronsoanelor. Din start am spus că este un proiect fără precendent şi de mare intere pentru toată lumea. Fiecare cetăţean stătea cu ochii pe fiecare kilometru de drum reparat.

Am decis să asigurăm transparenţă maximă acestui proiect şi am lansat site-ul drumuribune.md, unde fiecare dintre noi, la orice ore, din orice loc , poate vedea unde se află, la ce etapă suntem în construcţia drumurilor. Poate să vadă tronsonul sau porţiunea de drum selectată care urmează să fie reparată.

Fiind sute de proiecte în desfăşurare, erorile sunt inevitabile, de aceea este foarte bine venită iniţiativa şi implicarea cetăţenilor care descoperă abateri şi care le sesizează. Pentru asta, pe pagina drumuri bune am decis că va fi introdus un formular în care vom primi sesizări şi propuneri din partea cetăţenilor. Separat va fi creat şi lansat un mecanism prin care cetăţenii să poată sesiza aceste nereguli întârzieri şi să poată pune întrebări. Este nevoie de critică atâta timp cât această critică este constructivă. Suntem conştienţi de faptul că nu greşeşte doar cel care nu face nimic.

Am regretat pe alocuri momente în care s-a văzut lipsa de comunicare între cetăţeni şi adminsitraţia publică locală, administraţia publică locală şi consiliile raionale. Ne dorim o implicare cât mai largă a cetăţenilor şi rugăm primarii să facă consultări publice la nivel local cu cetăţenii pentru că aceştia să se poată implica în luarea de decizii care porţiune, care drum trebuie reparat şi care este consecutivitatea acestor lucrări.

Consultările publice vor fi făcute în fiecare localitate, şedinţele de consultare va include un număr cât mai mare de cetăţeni şi decizia finală să fie luată şi transmisă consiliilor raionale, iar acestea vor transmite centralizat la Ministerul Economiei pentru ca noi să putem include porţiunea aleasă de comun acord de săteni în programul Drumuri bune 2. Este un proiect pentru localitate, de aceea locuitorii acestor localităţi trebuie să se implice.

Am văzut de fiecare dată bucuria fiecărui cetăţean care a beneficiat de drumuri bune. Am primit de nenumărate ori solicitări de la cetăţeni care au văzut că acest proiect dă roade şi care au văzut dedicaţia şi seriozitatea acestuia.

Sunt sigur că în anii următori vor reuşi să acoperim cu drumuri bune localităţile din Republica Moldova şi cu toţii ne vom bucura de ceea ce am realizat împreună. Ne dorim ca infrastructura pentru cetăţeni să ne poată da posibilitate să mergem pe această infrastructură la lucru, la şcoli, grădiniţe, la asistenţa medicală", a declarat ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici.

PUBLIKA.MD aminteşte că recent, liderul Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a anunțat că a solicitat Guvernului să planifice a doua etapă a programului în care este planificată construcția a 2600 de kilometri de drumuri.

Până acum, în cadrul primei etape a proiectului, au fost renovați aproape 840 de kilometri de drumuri din 1.275.

De asemenea, în raioanele Basarabeasca, Dubăsari și Nisporeni, lucrările au fost terminate.

În total, pentru programul "Drumuri bune pentru Moldova" au fost alocați 1,5 miliarde de lei.