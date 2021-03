INVESTIGAȚIE: Miza PARIURILOR sportive în R. Moldova: Cine câștigă și cine pierde din BLOCAREA accesului la case de pariuri sporive de peste hotare (II)

Instituțiile de stat au început recent blocarea accesului la site-urile caselor de pariuri sportive de peste hotare, populare în rândul jucătorilor din R. Moldova și au început lupta cu transferurile de bani spre acestea. Este o acțiune fără precedent, ținând cont de faptul că, anual, moldovenii fac pariuri sportive de sute de milioane de lei.



Potrivit ZIARULNAȚIONAL.MD, rulajul total, adică banii puși pe conturile de joc și câștigurile retrase, se ridică la peste 2 miliarde de lei pe an. Din acest festin aveau de câștigat mai ales companiile care intermediază tranzacțiile dintre pariori și casele de pariuri, din contul comisioanelor primite de la site-urile de peste hotare. Din 2020, în R. Moldova se impozitează câștigurile din pariuri sportive, dar jucătorii nu se grăbesc, de regulă, să declare aceste venituri și să plătească taxe la stat. Drept urmare, marele perdant era bugetul, lucru straniu în condițiile în care jocurile de noroc în republica noastră, inclusiv pariurile sportive, reprezintă monopol de stat.

Milioanele încep să curgă la buget

Lucrurile par să se schimbe abia din acest an. Publicația Logoss Press scrie că platforma de pariuri sportive 7777.md, autorizată de Loteria Națională a Moldovei (LNM), este gestionată de NGM Company, un partener privat cu investiții străine.

Potrivit revistei economice, investitorul a acceptat să se extindă în R. Moldova, după ce autoritățile le-au promis să lichideze piața neagră a pariurilor sportive. Era vorba despre blocarea accesului la toate site-urile ilegale, care acceptau deschis pariuri sportive și își făceau publicitate în R. Moldova. Timp de doi ani, nimeni nu s-a atins de casele de pariuri fără autorizație, așa că investitotul a dispus suspendarea proiectului, care genera doar pierderi.

În acest an, în joc a intrat Agenția Servicii Publice, care a început să îndeplinească partea de obligațiuni asumată de autorități, mai scrie Logos Press. Drept urmare, platforma de pariuri sportive a fost relansată recent și a devenit un proiect cu adevărat de milioane în mai puțin de o lună. Jurnaliștii de la Logos Press îl citează pe directorul NGM Company, Plamen Milanov, care în numele statului administrează portalul 7777.md.

„În urma măsurilor apobate, proiectul 7777.md a prins turații. În perioada 1 ianuarie – 10 martie 2021, LNM a câștigat din pariuri sportive 1,8 milioane de lei, iar la bugetul de stat au ajuns, sub forma impozitelor din câștiguri, 600 de mii de lei. Potrivit calculelor noastre, până la sfârșitul lunii martie, profitul LNM de la organizarea pariurilor sportive va fi de aproximativ 3 milioane de lei. Și dacă statul va continua lupta cu casele de pariuri ilegale, atunci în 2021 LNM va primi nu mai puțin de 30 de milioane de lei, iar bugetul de stat – în jur de 8,5 milioane de lei sub forma impozitelor pe câștigurile din pariuri sportive”, a declarat Milanov.

Perioada LNM Buget (impozit pe câștiguri) 2020 0 0 2021 ianuarie 261 000 lei 120 000 lei 2021 februarie 600 000 lei 200 000 lei 2021 1-10 martie 1 000 000 lei 280 000 lei

La rubrica „Știri” de pe 7777.md găsim încă o cifră relevantă: în perioada 1 - 21 martie curent, pariorii înregistrați pe acest portal au câștigat din pariuri sportive peste 23,5 milioane de lei.

Ne-am supărat, dar nu vă spunem pe cine

Și cum rămâne cu moldovenii obișnuiți să facă pariuri pe site-uri notorii de peste hotare sau care stau cu banii blocați în conturile de joc? Problema de bază nu este accesul la aceste site-uri, cine își dorește poate profita de soluțiile oferite de tehnologie ca să ocolească blocajele impuse. Cu totul altceva este suplinirea contului de joc și retragerea banilor în R. Moldova, multe din casele de pariuri fiind înregistrate în jurisdicții offshore, cum este 1xBet.com, de exemplu.

Doar că, de la 1 martie, cele mai importante sisteme de plăți din republică s-au conformat cerințelor legii și au blocat orice tranzacție spre și dinspre site-urile de pariuri de peste hotare. Dar nu toate. Despre acest lucru vorbește, oarecum voalat, Loteria Națională a Moldovei, compania de stat care deține monopolul în privința jocurilor de noroc pe teritoriul țării. Într-un comunicat al societății se arată că, „în urma unor verificări, s-a constatat că în mai mult de 1 000 de puncte comerciale din toată țara, deservite de către prestatori de plăți și emitenți de monedă electronică, în continuare este posibilă alimentarea conturilor de joc de pe site-urile interzise în R. Moldova”. Deși se plânge că un anumit agent economic încalcă legea, compania de stat nu îi dă denumirea.

Interzis, dar se poate

Am încercat să aflăm singuri despre cine este vorba. Potrivit Registrului societăților emitente de monedă electronică, publicat pe site-ul Băncii Naționale a Moldovei, conform situației de la data de 19 februarie 2021, cinci societăți comerciale dispun de licență pentru emiterea monedelor electronice (pentru plăți online): „Paymaster” SRL (rețeaua RunPay), „Paynet Services” SRL (rețeaua Paynet), „Artosis” SRL (rețeaua BPAY), Î.M. „OSMP-M” SRL (rețeaua QIWI) și „FINTECLY”. Primele patru sunt cele mai cunoscute și populare.



Le-am luat pe rând ca să vedem dacă vom reuși să transferăm bani pe contul de joc de pe www.1xbet.com. Această opțiune este dezactivată la BPAY, QIWI, Paynet, dar funcționează la RunPay.







Contactat de Ziarul NAȚIONAL, Serviciul clienți al RunPay a comunicat că este blocată doar alimentarea conturilor de joc de pe 1xBet.com, nu însă și retragerea banilor. „Puteți retrage banii de pe 1xBet în portofelul RunPay și de acolo să îi scoateți când doriți”, a comunicat operatorul.

Totuși, la o simplă verificare pe site-ul companiei, opțiunea de transferarea a banilor spre 1xBet este activă și tranzacțiie sunt procesate.













Ne-am convins de acest lucru, alimentând, pentru probă, contul de pe 1xBet cu o sumă simbolică. Nu am observat vreun avertisment că astfel de operațiuni sunt interzise de lege, așa cum ne-a comunicat operatorul.







Mai mult, pe pagina web a casei de pariuri 1xBet, dedicată R. Moldova, singura opțiune de suplinire a contului prin portofel electronic este anume RunPay.











La fel, am reușit să facem tranzacția și de la un terminal de plăți - banii au ajuns la destinație.



Am expediat o scrisoare companiei, prin care am rugat să explice această neconcordanță, dar nu am primit, deocamdată, vreun răspuns, deși suntem dispuși să oferim companiei posibilitatea de a-și expune poziția.

Poliția a început verificările pe la prestatori de plăți

Revenim la comunicatul LNM, care anunță că „întreprinde toate măsurile necesare prevăzute de legislație pentru a pune capăt activităților ilegale ale societăților de plată”. Printre măsurile invocate de compania de stat se numără și verificarea tranzacțiilor intermediate de operatorii vizați către platformele de jocuri de noroc neautorizate pentru activitate în republica noastră. Solicitate de Ziarul NAȚIONAL, surse din Poliție au confirmat că efectuează verificări, dar au refuzat să ofere detalii.

Alte metode populare de suplinire a conturilor de joc sunt transferurile bancare și de pe cardurile bancare. Bancherii preferă să evite, însă, acest subiect. Într-o discuție privată, reprezentantul unei bănci comerciale a comunicat pentru Ziarul NAȚIONAL că plățile directe spre case de pariuri de peste hotare sunt suspendate, dar există impedimente obiective în cazul transferurilor de tip P2P – de la persoană la persoană – este nevoie de lista completă a destinațiilor transferurilor. Schimbări în acest domeniu ar putea surveni și pe linia celor mai mari operatori de carduri bancare – VISA și MasterCard. Acești giganți de plăți întreprind pași concreți pentru a preveni „gamblingul ilegal”. Printre altele, este vorba despre înăsprirea cerințelor față de emitenții de carduri VISA și MasterCard în ceea ce ține de procesarea tranzacțiilor în cazul pariurilor ilegale.

La rândul lor, procesatorii de plăți, adică băncile, trebuie să atribuie la categoria de risc sporit serviciile de pariuri sportive și să le marcheze prin codul Merchant Category Code (MCC) 7995.

Prestatorilor de plăți li se recomandă să analizeze imediat toți clienții săi care oferă servicii din categoria indicată mai sus.



„Recomandăm insistent să analizeze activitatea providerilor de produse forex, pariuri, care efectuează un număr neproporțional de tranzacții transfrontaliere și imediat să oprească toate operațiunile pe piețele, unde astfel de tranzacții sunt interzise”, se menționează în scrisoarea VISA.

Fiscul se ia de moldovenii care fac pariuri peste hotare

Recent s-a închis și încă o portiță spre paradisul pariurilor fără impozite pe câștiguri. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că deține informații despre moldovenii care fac pariuri pe site-uri de peste hotare și îi atenționează să plătească taxele din câștiguri, în caz contrar vor primi amenzi. Solicitat de bizlaw.md, Fiscul a precizat că, pe parcursul anului 2020, „periodic a acumulat informații de la agenții economici rezidenți care intermediază plățile la adresa platformelor online, posibil pentru jocuri de noroc și pariuri sportive cu scop de identificare a persoanelor fizice care au obținut venituri de la câștigurile din jocuri de noroc și a pariurilor sportive de peste hotare”.

Mai mult, persoanele fizice au obligația de a declara veniturile obținute din câștiguri la pariurile sportive. Potrivit datelor din Sistemul Informațional al SFS, pentru luna ianuarie 2021, venitul calculat și îndreptat spre achitare din câștigurile de la jocurile de noroc și câștigurile de la loterii și/sau pariuri sportive au constituit aproape 19 milioane de lei, iar impozitul pe venit reținut din acesta – aproximativ 2,2 milioane de lei.

SFS mai anunță că persoanele fizice identificate care fac pariuri pe site-uri de peste hotare sunt notificate prin scrisori, în care sunt informate despre câștigurile obținute, prevederile legislației în vigoare și necesitatea declarării venitului obținut. Totodată, contribuabilii sunt informați că, în cazul neconformării voluntare, SFS își rezervă dreptul de aplicare a măsurilor de conformare forțată.