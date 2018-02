Investigaţia care a SCANDALIZAT SOCIETATEA! Identificau COPII GRAV BOLNAVI şi le simulau intervenţiile chirurgicale în Turcia

Activităţile filantropice sunt pentru unii o adevărată afacere. Asta sugerează jurnaliştii de la rise.md într-o investigaţie privind proiectele unei fundaţii de caritate din Moldova. Autorii afirmă că organizaţia identifica copii grav bolnavi din Moldova pe care pretindea că-i ajută să se trateze la o clinică în Turcia. Acolo însă, medicii doar simulau intervenţiile chirurgicale, iar banii donaţi de oameni ar fi fost utilizaţi în alte scopuri.



Veronica este una dintre victimele care apare în investigația de la Rise.md. Femeia susţine că a fost mințită precum că fetița ei, Lenuța, a fost operată.



"Pe 31 s-a efectuat operația dată. Am mai făcut după operație o ecocardiografie. Mi-au zis că copilul este sănătos, gata, poate să facă tot ce vrea ea. Adică noi de boală chiar am uitat", a spus Veronica, mama unei paciente.



Pentru intervenția chirurgicală ar fi achitat 4000 de euro, bani obţinuţi din donaţii. Mama copilei afirmă că fetiței i s-a făcut rău la scurt tip după ce a revenit în țară. Medicii de la Chișinău i-ar fi spus că Lenuța are nevoie de o nouă intervenție chirurgicală.



De cealaltă parte, avocatul clinicii susține că părinții ar fi fost informați din start despre faptul că fetița lor nu va fi operată.



"A trecut acolo mai multe analize și au ajuns la concluzia că nu este necesitatea să facă această intervenție chirurgicală, dar ea a primit tratament și medicii din Turcia au ajuns la concluzia că ea poate să nu facă această intervenție", spune Gheorge Amihălăchioaie, avocatul clinicii.



O altă pretinsă victimă este Ana. Prin intermediul site-ului fundaţiei, femeia a reușit să colecteze de la donatori 12 mii de euro, pentru a-și opera copilul. După ce a obținut suma necesară, femeia a mers în Turcia, împreună cu fetița de șase ani, care ar fi fost supusă unei intervenţii la inimă.



"Pe data de 22 a fost operată. A doua zi a ieșit din reanimare, iar peste 2-3 zile ne-am pornit acasă. Avea tăietură. Eu am văzut personal că avea tăietură. Peste ceva timp am făcut ecografie, fix așa ni s-a spus că persistă fix aceeași problemă. Valva mitrală este bolnavă, insuficiență canal ventricular, găurile persistă, adică nu este nicio schimbare", a spus Ana, mama unei paciente.



Potrivit autorilor investigaţiei, reprezentanţii fundaţiei au făcut o adevărată afacere din proiectele de caritate, deoarece ar fi primit comisioane grase de la clinica din Istanbul, pentru fiecare pacient.



"- Pe viitor cât îi dăm, cinci? - 5% în total și gata. Mai mult nu. - Și de la Alexandra, da? Da, total. Noi adunăm suma integrală, când se fac zece mii, îi dăm zece mii, când cinci mii - cinci mii. Ei acum trebuie să strângă sumele sau să găsească pacienți care au bani. Din aceștia tot îi dăm".



Într-o postare poe facebook, Svetlana Sainsus, confondatoarea organizaţiei de caritate, a negat acuzațiile care i se aduc. Mai mult, ea susține că jurnaliștii de la rise.md i-ar fi cerut bani ca să nu publice investigația. Cazul a ajuns și în atenţia Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, care a deschis, încă în 2016, un dosar penal pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. În prezent, anchetatorii aşteaptă informaţii de la autoritățile din Turcia.