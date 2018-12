INVESTEŞTE ÎN TEHNOLOGII NOI: Elevatorul are o capacitate de circa 27 mii tone cereale

Tehnologiile moderne îi ajută pe fermieri să obţină roade mai mari. Este şi exemplul lui Alexei Chiriac, proprietarul singurului elevator din oraşul Donduşeni. Pentru modernizarea depozitului de cereale şi dezvoltarea parcului de tehnică agricolă, fermierul a investit în acest an cam 20 de milioane de lei.

"Operatorul vine la cântar. Acolo se află şi laboratorul, care se ia în regim automat. Se indicaţii la şofer, care descarcă la două grupe de primire. Acesta este uscătorul. Ne permită să uscăm circa 40 mii tone să scădem umiditatea cu 10 la sută",a spus fermierul din oraşul Donduşeni, Alexei Chiriac.



Elevatorul are o capacitate de circa 30 de mii de tone de cereale. Acest lucru îi dă posibilitate agricultorului să le vândă atunci când preţul de piaţă este avantajos.



"Toţi aşteaptă poate preţurile se vor ridica, măcar că roada a fost destul de bunişoară.Mai aşteptăm până la Anul Nou", a spus fermierul din oraşul Donduşeni, Alexei Chiriac.



"Dacă se respectă tehnologia, tehnică performantă putem observa şi o recoltă destul de bună. Preţul se determină la nivel internaţional. Am încercat să vedem poate sunt undeva bariere. Bariere nu sunt, am discutat şi cu cei din port şi cu reprezentanţii serviciului vamal. Agricultorii noştri sunt puţin în aşteptare a unor preţuri mai bune", a spus ministrul Agriculturii, Nicolae Ciubuc.



Aflat în vizită la elevatorul de cereale din Donduşeni, Pavel Filip l-a îndemnat pe fermier să nu se oprească aici, să continue investiţiile dacă vrea să obţină roadă bună. Oficialul i-a sugerat totodată, că poate apela şi la subvenţiile pe care le oferă statul.



Fermierul gestionează aproximativ 10 mii de hectare. Recolta medie pe care a obţinut-o la hectar în acest a fost de aproximativ cinci tone la hectar, asta în timp ce în ţară s-a obţinut o recoltă medie de 3,3 tone.