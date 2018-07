Invenție pentru oamenii cu nevoi speciale. O tânără a invetat un baston cu senzori pentru nevăzători

Dispozitiv pentru nevăzători inventat de o adolescentă. Pasionată de robotică şi inginerie, Nicoleta Arhiliuc a reuşit să creeze un baston cu senzori, care îi ajută pe orbi să se deplaseze mai uşor.

Dispozitivul a fost testat în premieră de un membru al Asociaţiei Nevăzătorilor din Moldova. Fata de 12 ani spune că ideea de a face o cârjă cu senzori care detectează obstacolele ia venit după ce a vizionat un film.



"M-am gândit că aş putea să fac ceva ca să-i ajut pe oamenii nevăzători. Când apeşi pe buton, senzorul se conectează şi ţiuie. Cred că aceşti oameni au nevoie de acest baston pentru a se orienta mai bine în spaţiu", a spus Nicoleta Arhiliuc.



Construcţia bastonului este simplă. Nicoleta vrea să-i mai adauge tastatură Braille şi un ecran pe care vor apărea mesaje.



"O placă, un buzer, două baterii, un buton de pornire şi oprire şi de un senzor ultra sunet. Dacă ar vrea să intre în troleibuz, de exemplu, în troleibuzul 8, ar scrie: "Urcaţi-mă, vă rog în troleibuz!" şi eu dacă am să fiu lângă această persoană am să-l urc când va veni troleibuzul."



Fata şi-a dorit să afle şi opinia persoanelor care îl vor utiliza. Invenţia a stârnit curiozitatea reprezentanţilor Asociaţiei Nevăzătorilor.



"Acesta este bastonul. Are un senzor. Acesta este bazerul care scoate sunetele. Când persoana apasă butonul, el se porneşte şi cu cât obiectul este mai aproape el țiuie."



Dispozitivul a fost testat de Nicolae Ciobanu. Acesta a venit şi cu câteva recomandări pentru Nicoleta.



"Dă doamne să avem mai mulţi copiii din ăştia. Ar fi bine ca senzorii să prindă şi în aşa unghi, dar nu numai perpendicular. El nu poate în continuu să deie semnale, aşa-i?Tot este un moment".

"Orice nu ar fi inventat astăzi este benefic pentru persoanele nevăzătoare. Socot că e un lucru foarte bun", a spus preşedintele "Asociaţiei Nevăzătorilor", Dumitru Sclifos.



În ţară, sunt înregistrați aproximativ 12 mii de nevăzători, dintre care, peste 500 sunt copii.