Invenția revoluționară prin care s-ar evita criza hranei la nivel planetar

Cercetătorii din Statele Unite au reușit să producă în laborator carne din celule prelevate din pana unei găini care nu a fost sacrificată. Invenția revoluționară vine în contextul în care creșterea animalelor este considerată de Organizația Națiunilor Unite drept una dintre principalele cauze pentru încălzirea globală, poluarea apei și a aerului.

"În 1931, Winston Churchill a prezis că, la un moment dat, oamenii vor scăpa de absurditatea faptului de a crește un pui întreg pentru a mânca piept sau aripi și vor ajunge să le crească separat într-un mediu corespunzător", notează BBC, citează libertatea.ro.



87 de ani mai târziu, o companie din San Francisco a făcut pui pane din carne obținută din celule prelevate din pana unei găini. Pasărea nu a fost sacrificată și încă mișună pe o fermă situată în apropierea laboratorului.

Carnea creată în laborator nu ar trebui confundată cu chiftelele pentru vegetarieni sau cu alți înlocuitori care devin tot mai răspândiți în supermarketuri.

Producerea cantității necesare de carne pentru prepararea unei bucăți de pui pregătit în crustă de pesmet durează acum două zile. Potrivit cercetătorilor, este folosită o proteină care stimulează diviziunea celulară într-un mic bioreactor. Carnea nu este modificată genetic şi nu necesită antibiotice în timpul cultivării în laborator, așa cum susțin oamenii de știință.

În prezent, numeroase companii au început să testeze obținerea cărnii pentru a se limita impactul asupra mediului înconjurător. În fiecare an, 70 de miliarde de animale sunt sacrificate penttru obținerea necesarului de proteine al oamenilor. De asemenea, înmulțirea populației Pământului ar putea duce la izbucnirea unei crize de hranei în viitorul apropiat.



"Unul dintre lucrurile uimitoare pe care le facem aici, la Just, este cultivarea cărnii. Producem carne animală fără să omorâm animalul. E chiar gustos! Are gust de pui!", a declarat Thomas Elliot Bowman, cercetător, conform sursei citate.



Carnea realizată prin acest procedeu se află încă în stadiul de cercetare. Conducerea companiei din statul California a anunțat că acest tip de carne obținută în laborator ar putea fi disponibilă în anumite restaurante la sfârșitul acestui an.



"Ceva din textura nu e chiar la fel cu ceea ce ştiam, deşi gustul e extrem de apropiat. Impresia pe care o lasă în gură e puţin diferită", a spus James Cook, jurnalist BBC.

Cercetătorii spun că vor să producă eficient carne fără ca animalele să sufere sau să fie sacrificate. Potrivit studiilor, consumatorii din Statele Unite tind să consume mai puțină carne. Cu toate acestea, se estimează că, în 2018, un consum de 100 de carne pe cap de locuitor.