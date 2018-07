Invazie de vânzători ambulanţi de ciuperci. Cât de periculoase sunt deliciile cumpărate de pe marginea drumului

Atenţie la ciuperci! Paisprezece persoane, printre care trei copii, s-au intoxicat, în această săptămână, după ce au consumat deliciile culese din pădure. A început sezonul lor, aşa că vânzătorii ambulanţi au ieşit ca furnicarii. Cei care le culeg din pădure şi le comercializează dau asigurări, că nu sunt otrăvitoare pentru că ştiu să le deosebească.



"Asta e măsleata, asta e de la pini nu e de la altceva. Pe la pini nu cresc ciperci otrăvitoare", a menţionat o vânzătoare.



"Am crescut în pădure pe lângă ciuperci şi am mâncat o viaţă întreagă şi acum le mănânc. Nu îmi e frică, întrucât ştiu ce culeg", a spus o vânzătoare de ciperci.



"Am luat un kg de măsleata de probă. - Nu vă este frică de vreo intoxicaţie? - Ne este frică dar ce să facem, vreau să gust", a afirmat o femeie.



"Ploi nu au fost şi ei au strâns nici nu ştii ce. Eu mă tem să le mânânc", a precizat o altă femeie.



Medicii atenţionează oamenii să fie precauţi şi să nu se avânte în a le procura de pe marginea drumului.



"Mai cu seamă prin preajma locurilor poluate care sunt pe marginea drumurilor. Cu cât mai des s-ar arunca apa în timpul de fierbere se consideră că ar fi mai bine şi ne-ar păzi de intoxicaţie, nu, deoarece toxinele ciupercilor nu sunt solubile în apă", a declarat Adrian Pâslaru, şeful Centrului de Toxilogic pentru maturi.



"Astfel de categorii de ciuperci nu sunt autorizate pentru vânzare. Sfatul meu este să nu fie procurate, pentru că nu se ştie cu siguranţă de unde au fost strânse", a punctat Nicolae Furtună, director adjunct la Agenția Națională pentru Sănătate Publică.



Cei care au vomă, diaree şi dureri în abdomen după ce au consumat ciuperci, trebuie să se adreseze imediat la medic.