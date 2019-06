Invazie de şacali în satul Cajba: Animalele au intrat noaptea în mai multe gospodării

Invazie de şacali în satul Cajba din raionul Glodeni. Aceştia intră noaptea în gospodării și omoară păsările și animale domestice. Acum câteva zile, localnicii au reușit să ucidă un șacal. Autorităţile nu exclud că animalele ar putea avea rabie.



La sfârșitul săptămânii trecute, câţiva şacali au năvălit în gospodăria Eleonorei Tărâță, din satul Cajba, Glodeni. Femeia spune că s-a trezit noaptea de la lătratul puternic al câinelui, iar când a ieşit afară a văzut în curte sa animalul sălbatic. Soțul a fost cel care a reușit să doboare animalul.



"O animală așa înaltă, picioarele din spate mai lungi, cele din față mai scurte și coada lungă ca la nutrie. Avea dinți mari, seara nu am văzut bine, dar dimineața am scos-o în drum și ne-am uitat avea doi dinți mari sus și doi jos. Ți-i groază, recent într-o seară tot se auzeau urlete pe aici, te temi să ieși noaptea", a spus locuitoarea satului Cajba, Glodeni, Eleonora Tărâţă.



Această femeie se plânge că şacalii i-au omorât 40 de găini.



"Păsările se pierd, nu numai că le suge sângele, dar dispar. A fost și cu sângele supt și am văzut, dar multe au dispărut fără urmă. Cine știe ce fel de jigărănii, azi nu vedeți și un țânțar e mai dăunător decât era cândva. Or merge și or mânca oamenii, te temi să ieși prin ogradă. "



Oamenii se tem pentru siguranţa lor și a copiilor. Unii cred că animalele ar putea fi bolnave de rabie. Ei spun că șacalii și-ar fi găsit un adăpost chiar în localitate, într-o casă părăsită.



"Avea niște colți strașnici și picioarele mai lungi. Eu cred că ar trebui de luat măsuri, e strașnic.



"Trebuie de luat măsuri și pentru copii. De văzut cine e proprietar la pământurile acestea să fie ordine, ne este frică și pentru păsări, și pentru copii, dar și pentru noi cei mari. În așa situații nu știi cum să procedezi."



"Și la noi tot păsări ne-au mâncat noaptea. Am găsit păsările cu capurile mâncate, le-au mâncat așa pe jumătate, ori chiar cărate definitiv."



Primarul localității spune că se va adresa autorităţilor competente, pentru a stabili cum au ajuns animalele în localitate şi cum pot preveni invazia lor.



"Nu este exclus că aceste animale pe parcurs să se înmulțească și să prezinte un pericol destul de mare. Dacă nu va întreprinde nici o măsură proprietarul o să apelăm la alte organe. Să vedem ce o să facem cu ANSA, cu cei de la ecologie ca să vedem ce putem să întreprindem ca să nu scăpăm rabia în sat", a spus primarul satului Cajba, Glodeni, Igor Macovei.



O situație similară a fost înregistrată acum doi ani în sudul țării, în satul Purcari, raionul Ștefan Vodă.