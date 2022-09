Invazie de insecte în Moldova: Speciile sunt de origine din SUA

Invazie de insecte în Moldova. Este vorba despre două specii: tigrul platanului și cel al stejarului, care au fost observate în ultima perioadă în spațiile verzi. Reprezentanții de la Institutul de Zoologie susțin că aceste insecte din America de Nord se întâlnesc pe teritoriul țării noastre de câțiva ani, însă nu erau într-un număr atât de mare.

Locuitorii Capitalei ne-au spus că au observat aceste mici insecte pe haine lor deja de o săptămână. Unii spun că plimbările cu copiii au devenit un chin.



„De patru zile au început să se înmulţească semnificativ. Mai ales aici lângă lac sunt foarte multe și peste tot, pe față, pe haine. Acum trebuie să le ștergem”.



„Sunt foarte multe. Noi nu de mult am venit din Ucraina, iar la noi în Ucraina nu sunt așa insecte. Credeam că este un tip specific țării voastre”.



Această locuitoare a Capitalei ne-a spus că din vară a observat insectele. Femeia spune că recent a avut și o alergie şi presupune că ar fi de la înțepăturile acestor insecte.



„Eu nu le atrăgeam atenția, fiindcă și când m-au înțepat am zis că poate și de aceștia m-au înțepat. Vă spun că așa la umăr, pe la mână, pe unde eram mai goală, la picioare am avut. Singură am cumpărat și m-am uns și am băut și pastile. Deja mă îmbrac cu pantaloni și tot, iar când ajung acasă le scutur cu totul”.



Totuși, reprezentanții de la Institutul de Zoologie spun că cele două specii de insecte nu sunt dăunătoare pentru oameni, dar la unele persoane acestea pot provoca alergii, în special la copii. Cel mai mare pericol îl prezintă pentru copaci, deoarece insectele se hrănesc cu seva arborilor și țesutul plantelor, iar în timp se pot usca. Specialiștii susțin că ele pot supravețui pe orice specie de copaci și arbuști. În acest context, reprezentanții Institutului de Zoologie trag un semnal de alarmă și îndeamnă autoritățile din domeniu să întreprindă cât mai urgent măsuri.



„Dacă tigrul platanului se înregistrează mai mult pe platan, în privința tigrului stejarului avem informația că deja poate fi colectat și afectează de asemenea castanul, arțarul, carpenul, fagul, teiul, ulmul, nucul și alte specii. Ar fi binevenit o prelucrare cu insecticide a tuturor spațiilor verzi din Chișinău, pentru a limita explozia aceasta masivă și dezvoltarea lor masivă”.



Reprezentanții Spațiilor Verzi ne-au spus sunt în proces de a identifica soluții cu care vor putea stropi în parcuri şi zonele de agrement pentru a nimici aceste insecte.