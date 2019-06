INVAZIE DE FLUTURI în nordul țării. Dăunătorul distruge frunzele plantațiilor

foto: publika

Pierderi de milioane de lei pentru agricultorii din raioanele de nord ale ţării. Asta după ce s-a înregistrat o invazie de fluturi dăunători în raioanele Sângerei, Soroca, Drochia şi Glodeni. Mai exact, au fost afectate terenuri cu porumb, soia, floarea-soarelui şi rapiţa. Responsabilii de la ANSA au declarat că întreprind măsuri de combatere a dăunătorilor.



Victor Marandiuc din satul Bilicenii-Vechi, raionul Sângerei, este unul dintre cei mai mari producători de soia din regiune. Planta este şi cea mai atacată de acest dăunător. Agricultorul are aproximativ 50 de hectare, care au fost afectate în proporţie de 40 la sută.



"Priviţi ce frunză. Într-o zi a fost mâncată toată frunza, dacă eu nu interveneam cu tratamente în aceste două zile, rămâneam în general fără soia. Acum soia începe a înflori deja, iar fluturele se hrăneşte cu polen, deci unde este dulce, ei acolo vin şi depun ouă. De aceea, mă aştept la o nouă invazie", a spus Victor Marandiuc, agricultor.



Fermierul spune că este pentru prima dată în 20 de ani când se confruntă cu aşa situaţie. Bărbatul spune că deşi şi-a stropit plantele cu insecticid, recolta nu va mai avea calitatea aşteptată.



"Acest fluture era până în secolul trecut doar în America de Sud. După asta s-a răspândit până în Turcia, ea iernează pe acolo, dar când se înmulţeşte vine spre părţile noastre, mai spre nord. Acum pentru noi asta este ceva ieşit din comun, n-am mai întâlnit aşa ceva, niciodată", a zis Victor Marandiuc, agricultor



"Specialiştii noştri din teritoriu au amplasat buletine informative referitor la focar, pentru ca toţi producătorii agricoli să cunoască. Este un dăunător care ne afectează an de an, doar că anul acesta este într-un număr foarte mare", a declarat Eugenia Tulgara, specialist principal Direcţia protecţia plantelor ANSA.



Potrivit ANSA, în acest an, fluturii, numiţi "de scaieţi", au ajuns şi în raionele Criuleni, Basarabeasca, Cahul şi în Găgăuzia, doar că într-un număr mult mai mic, fapt pentru care culturile nu au fost afectate.