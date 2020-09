ÎNVĂȚĂTOAREA ARTEI MODERNE: Inna Jeleascova învață copiii despre arta graffiti

Inna Jeleascova, artist al artei stradale cunoscută sub pseudonimul Izzy Izvne, a decis să învețe mai mulți minori din toată țara să deseneze graffiti. A inițiat o serie de master-class-uri, pe care le organizează de la început de toamnă în mai multe orașe."În orașul Fălești noi am desenat pe un perete al unui centru pentru tineri, după unele schițe ale copiilor. Asta e cel mai frumos, pentru că ei singuri au mers spre asta și au propus idei, după care au făcut schițe, iar eu le arătam cm să le realizeze pe perete."Inna intenționează să meargă în mai multe localități unde se va întâlni cu elevi de diferite vârste ca să-i învețe arta graffiti."Eu niciodată n-am fost adeptul desenelor graffiti ilegale. Sunt multe locuri unde acest lucru poate fi făcut legal. Dar copiii de 16-18 ani sunt la vârsta când doresc să facă ceva ilegal. Dintre toate ce poate alege un copil, cel mai inofensiv poate fi un graffiti".Lecțiile oferite de Inna sunt gratuite și au loc pe teritoriul centrelor locale de tineret. Am găsit-o în timpul unui master-class în Capitală, realizat cu susținerea Centrului Român de Politici Europene. Pentru a participa la un asemenea atelier, unii copii au venit la Chișinău de la sute de kilometri. De exemplu, Nicoleta Ciobanu a venit din orașul Glodeni."Mi se pare foarte binevenit că la noi se dezvoltă așa gen de artă și, în general, lucrurile care înainte erau neobișnuite - acum ne dăm seama că sunt deosebite și transmit mesaj altfel."Doritorii de a participa la asemenea ateliere pot afla despre organizarea lor pe pagina de facebook Urban Spirit Family.