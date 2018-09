Învaţă şi câştigă bani. Tot mai mulți tineri din Moldova aleg învăţământul dual. Ce spun elevii

Tot mai mulți tineri de la noi aleg învăţământul dual. Anul acesta, peste 1.100 elevi s-au înscris în școli profesionale, colegii și centre de excelență.



La Școala Profesională din Orhei sunt șapte grupe în care învață mai mult de 100 de elevi. Viitorii strungari, de exemplu, au posibilitatea să muncească trei zile pe săptămână la o companie italiană din oraș.

Tinerii sunt mulțumiți, mai ales că câștigă pe lună până la 1.000 de lei.



"E foarte bine că învățăm și primim și un bonus".



"Am ales această profesie, pentru că mi-a plăcut, m-a interesat. Și am ales anume învățământ dual, pentru că fac practică la întreprindere și pot câștiga un ban aici".



Administratorii fabricii pregătesc specialişti deja de doi ani.



"Angajatorul câștigă destul de mult, tinerii lucrători pe care după aceea îi angajăm sunt de acum adaptați la cerințele întreprinderii, la producerea pe care noi o facem, sunt pregătiți pentru a da un randament mai mare și o calitate suficientă", a declarat Pavel Badea, administratorul companiei.



"Vreau să fac o comparație între admiterea anul 2017 și admiterea anului 2018. Și vreau să zic că anul acesta am avut concurs la grupele cu învățământ dual. Deci elevii au avut un interes mai sporit față de acest stil de învățare", a menţionat Elena Rogoti, directorul adjunct al Școlii Profesionale Orhei.



Învățământul dual a fost lansat ca proiect-pilot în 2014. Atunci, o singură întreprindere a început să colaboreze cu o școală profesională. Acum, numărul lor a ajuns la 72.



"Mergem pe pașii următori, care ar fi Legea Uceniciei, care ne-ar permite să acordăm anumite facilități companiilor în ceea ce ține de pregătirea tinerilor, de acele cheltuieli care sunt efectuate de companii, să fie unele deductibile. La fel, și anumite facilități pentru tineri, adică scutiri de la taxe", a precizat Sergiu harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.



În țară sunt 22 de școli profesionale cu sistem de învățământ dual care au oferit în acest an peste 800 de locuri. Doar 660 au fost ocupate.